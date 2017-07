Ayala reclama una solución política al vertedero y más empleo para la minería

Todos los que le conocen lo definen como "un hombre bueno". Es la apreciación subjetiva que, en general, se tiene en Nerva del nuevo alcalde. El funcionario de Medio Ambiente, socialista y militante de la UGT, José Antonio Ayala, de 52 años, tomó posesión de su nuevo cargo al frente del Ayuntamiento de Nerva prometiendo constancia y trabajo como única fórmula viable para sacar adelante su proyecto. En su discurso de investidura como quinto alcalde de la localidad minera en esta etapa democrática, Ayala aprovechó la ocasión para reivindicar a la empresa minera que gestiona las minas de Riotinto más empleo y oportunidades para la comarca, así como la creación de un convenio colectivo que ampare los derechos de los trabajadores y un comité de empresa que los defienda. "No es posible que en una comarca rica haya gente pobre", dijo.

De la misma forma, el nuevo alcalde reclamó una solución política al vertedero de residuos tóxicos y peligrosos ubicado en su término municipal. "Una vez que el recorrido judicial iniciado en 2008 con Domingo Domínguez parece tocar fin, no puede ser que Nerva tenga que seguir soportando lo mismo y de la misma manera. Lo tienen que entender todos. Nerva merece algo más. Tenemos un hecho diferencial y no hay cosa más injusta que tratar igual a los desiguales", subrayó.

Aunque sabedor de las dificultades que le rodean, Ayala afronta esta nueva etapa con ilusión y tremenda responsabilidad. "No son tiempos fáciles. Nuestra situación es bastante mala debido a la brutal crisis ideológica que padecemos. Por eso necesitamos mejores políticas para financiar justamente a los Ayuntamientos. No puede ser que las necesidades básicas no sean el centro de la política. Esto debería cambiar más pronto que tarde. Somos el amparo de los más desfavorecidos y tenemos que dar respuesta a sus necesidades", afirmó.

El nuevo primer edil nervense también tuvo palabras para su equipo de gobierno y la oposición. Ayala fue presentando uno a uno a los concejales de su grupo, la inmensa mayoría de ellos con trabajos ajenos a la administración local, con la coletilla de que "todos tienen sus vidas resueltas y están en política para luchar por su pueblo". Y ofreció su mano tendida a la oposición a la vez que les recordaba que, "las minorías son muy respetables, pero las mayorías, en democracia, lo tienen que ser más".

Aún así, el turno de intervenciones de los portavoces de los grupos municipales evidenció las profundas diferencias que hay entre el gobierno municipal y la oposición. Hubo ausencia de los cuatro ediles de IU, que no asistieron al pleno por considerar que el PSOE había actuado de "mala fe" en su convocatoria, y lo mismo hizo el concejal No Adscrito, Francisco José Gallardo. El único concejal con el que el PP cuenta en Nerva, José Antonio Lozano, aprovechó la ocasión para responsabilizar al nuevo alcalde de los deberes existentes en las áreas de las que ha sido responsable en su etapa como primer teniente de alcalde: la creación de una bolsa de empleo rotativa, la imagen de calles y plazas, la creación de una oficina de turismo, o las decisiones referentes al vertedero. "El proyecto del partido socialista ha demostrado estar agotado, si es que en alguna vez existió", sentenció.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Isidoro Durán, que calificó a Ayala como "hombre bueno, generoso, siempre dispuesto a echar una mano a cualquiera que se lo pida", utilizó gran parte de su tiempo a ensalzar la figura de su nuevo alcalde. "Es muy difícil escuchar un no de su boca. Trabajador incasable, fuerte, tenaz, perseverante y apreciado por todos aquellos que le conocen. Pocas personas he visto más altruista y desinteresada, con un concepto de la responsabilidad y el servicio público tan profundamente incrustado en su piel. En tus manos recae la responsabilidad de liderar un proyecto ilusionante que cambiará el devenir de nuestro puerto", destacó.