Aroche y Bollullos, los municipios que más fondos reciben del Profea

La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea), integrada por representantes de las distintas administraciones central, autonómica y local, así como por miembros de organizaciones agrarias y sindicatos, ha ratificado por unanimidad que de los 12.723.526 euros del programa, un total de 10.559.220 euros se destinen al Plan de Garantía de Rentas, mientras que los 2.164.306 euros restantes sean para el Plan Generador de Empleo Estable. Los 12,72 millones que destina el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a obras en Huelva "permitirán dar trabajo a 8.500 desempleados agrícolas de la provincia", además de generar más de 165.000 peonadas.

En total son 79 municipios beneficiarios de estos fondos del Plan de Garantía de Rentas. De esta cantidad, el 31,57% se destina a 29 pueblos de la Sierra; el 26,48% a 14 municipios del Condado Campiña; el 20,65% a 14 localidades del Andévalo Occidental; el 8,39% a 9 pueblos del Andévalo Oriental; el 8,43% a 10 pueblos de la Costa II, el 2,94% a dos municipios del Condado Litoral y el 1,53% a Gibraleón (Costa I). Por municipios: Aroche y Bollullos son los que más reciben. El primero 599.585 euros y el segundo, 592.713 euros. Además, de los fondos del Plan de Garantía de Rentas se reservan 200.000 euros para obras de reparación y mejoras en cuarteles de la Guardia Civil, mientras que 500.000 euros se asignan a la Diputación para proyectos de la propia institución provincial.

La cantidad asignada al Plan de Garantía de Rentas engloba las ayudas que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) otorga directamente a los municipios en base al criterio de reparto de demanda/oferta. Su finalidad es contratar a desempleados agrícolas en proyectos de interés social y general, conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos. Con estos 10,55 millones se cubren los costes salariales y las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social.

Respecto al Plan Generador de Empleo Estable, el SEPE abre ahora una convocatoria para que los municipios presenten sus proyectos. El criterio para aprobar o dejar fuera cada uno de ellos es el número de empleos estables que se recogen y que propicien la inserción laboral en actividades emergentes del sector agrario. Se trata de proyectos de desarrollo agroforestal, medioambiental y actividades económicas en crisis.

La subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, presidió la Comisión Provincial de Seguimiento del Profea reunida en la sede del SEPE y subrayó la "importancia vital" de este plan de empleo del Gobierno "que genera puestos de trabajo, peonadas e inversión" en una provincia "cuya economía y mercado laboral están muy ligados a la agricultura" y donde la mayoría de los pueblos necesitan de las obras "para poder acometer mejoras y arreglos de servicios municipales e infraestructuras urbanas al no disponer de fondos propios suficientes para llevarlas a cabo".

La subdelegada resaltó "el esfuerzo realizado por el Gobierno" para aprobar la distribución y disponer de los fondos, pese a tener los presupuestos prorrogados, de manera que las limitaciones de crédito no repercutan "en este importante programa para Huelva". "No sólo no se recorta el Profea -recalcó Grávalos- sino que por segundo año consecutivo el Ministerio que dirige la onubense Fátima Báñez aumenta las partidas destinadas a nuestra provincia y por primera vez alcanzan los 12,72 millones de euros destinados a la contratación de mano de obra y el abono de los seguros sociales".

Desde el SEPE se van a agilizar todos los trámites para que los municipios puedan disponer de sus partidas en el menor tiempo posible y con el objetivo de que los proyectos se puedan poner en marcha en verano, que es cuando los jornaleros se quedan sin trabajo y necesitan de la renta que les proporciona este plan de empleo estatal.