La extensa vida de los libros

A pesar de llevar alrededor de un año en las estanterías de las librerías del panorama nacional, el último poemario de la onubense Eva Vaz, Trabajo sucio, publicado por La Isla de Siltolá, llega para quedarse y guardarse en el tiempo. Así es la intención que tiene una autora que afirma que "los libros tienen una vida más larga de la que creemos" ya que todo no se queda en la propia presentación del mismo. La obra siempre está ahí para que se aprecie o no. "Tenemos la sensación de que un libro tiene una vida muy corta", ya que desde el momento en el que se publica tiene "su momento de gloria" y a partir de ahí "deja de existir". Y no es así, explica Eva Vaz. Y es que "estoy tratando temas que son los mismos que nos preocupan a todos".

Y tras un año dondeTrabajo sucio ha recorrido los rincones del país, ayer fue el principal protagonista de una nueva edición del ciclo Letras Capitales en la Biblioteca Pública Provincial. Un proyecto que desarrolla la Consejería de Cultura, a través del Centro Andaluz de las Letras y que en la tarde de ayer inauguró un nuevo año del programa literario que se organiza en la capital desde el año 2009. Un proyecto que une a editoriales, creadores y lectores, y que busca el acercamiento bajo el amparo de los libros. El poeta Uberto Stabile fue el encargado de presentar a la escritora onubense en el Salón de Actos de la Biblioteca Provincial. "Uberto es una persona muy cercana a mí, y de hecho creo que si no hubiera sido por él yo no habría escrito nunca ningún libro de poesía". Asimismo, acompañaron a la onubense mujeres de las asociaciones Luna y Nuevo Horizonte.

Eva Vaz explicó a Huelva Información que Trabajo sucio es un libro que "habla de la vida de una mujer de una determinada edad" y que está dividido en cinco partes, cada una con una temática puesta sobre relieve. La obra es autobiográfica porque "no voy a negar que hablo de mí", pero la palabra exacta para describir la obra y poesía de la onubense es "autoconfesional".

Trabajo sucio es una obra que escribe una mujer de 45 años en el que se refleja todo lo que una mujer ha podido vivir en todos los aspectos. "Es un libro que habla de la vida" con una poesía con "verdades evidentes" y que sufren las mujeres. Una poesía reivindicativa y crítica con la sociedad y con las "obsesiones que nos somete la sociedad a las mujeres de una determinada edad".

Así, la reivindicación del feminismo está muy presente en el libro, ya que es "la lucha que tenemos que tener todas las mujeres en una sociedad como la que tenemos". El libro habla de la vida y del pasado de Eva Vaz con el que se ha construido su presente. La onubense también cuenta su vida como madre, como amante, además de otras perspectivas. Así, la escritora señala que Trabajo sucio es un libro que "tiene expectativa" para las personas que vayan a leerlo o escucharlo.

Es un libro más de la extensa obra de Eva Vaz que se suma a los anteriormente publicados. Ahora que los monos se comen a las palomas (2001), La otra mujer (2003), Leña (2004) y Metástasis (2006). También diversas antologías completan las obras de la onubense como Carne picada, Poetas del extremo, La verdadera historia de los hombres, 21 de últimas y, más recientemente, Tripulantes, La venganza del Inca, Femigrama, Hankover y 23 Pandoras.

La próxima cita del ciclo Letras Capitales será el próximo 25 con el escritor madrileño Ángel Poli, que presentará su recopilación de poemas eróticos en Preliminares, publicada por la editorial Niebla.