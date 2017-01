Versos de toma de tierra

Fábula se presenta como un fin de ciclo. Como la plasmación, además, del viaje inverso que Javier Vela ha realizado respecto a la trayectoria natural, o tradicional, de la creación poética, desembocando de la poesía abstracta a la figurativa. El autor presentó ayer en Madrid el poemario, publicado por la Fundación Lara, en compañía de Ignacio F. Garmendia (responsable de la Colección Vandalia) y del escritor Andrés Barba. Un trabajo que se divide en seis partes con un núcleo gira en torno al "carácter falsario de la memoria" .

"Coincidió que cuando Javier me pidió presentar su poemario, estaba leyendo por primera vez La educación sentimental de Flaubert -contó Andrés Barba-, y se me quedó en la memoria la reflexión de unos personajes: Consideraba que los beneficios correspondientes a sus cualidades tardaban en llegar, algo que me parece la propia definición del mal. Una idea que Javier Vela viene a plasmar en el poema Pequeñas sediciones, donde refleja el ansia de aquellos que creen merecer algo mejor".

Escribir poesía, dice el autor, "sirve hoy en día para vivir mejor y más humanamente"

Pequeñas sediciones es también el título del libro de relatos que Vela publicará en los próximos meses de la mano de la editorial Menoscuarto. "La poética forma parte del discurso de lo literario, no es algo aparte -comentaba al respecto el autor-. Igualmente, la madurez de un escritor comienza cuando empieza a aplicar la propia vida a su obra, más allá de lo que yo llamo la figura del escritor becado; cuando se empiezan a cuestionar tesis y convicciones y, también, lo que uno ha sido. Lo literario ha de ser un proyecto de vida pero también ha de formar un compendio único con la realidad. Se debe transformar lo que se vive para convertirlo en otra forma de realidad, no ya sólo en literatura".

Así, el poeta madrileño de vinculación gaditana -Premio Adonais y Premio Loewe a la Joven Creación, entre otros- entiende este último poemario como un fin de época, como un "despliegue autorreflexivo" de lo que quiere hacer en el futuro. Un poemario con vocación, apuntó Andrés Barba, "de toma de tierra".

"Quien comienza a hacer literatura lo hace por el cambio -explicaba Javier Vela al respecto de Fábula- de los relatos, de la novela que ha estado escribiendo a la par. Tendemos a juntarnos con temperamentos y afinidades parecidas, pero aquello que nos lleva a la repulsión es más significativo, dice más sobre nosotros que lo que nos gusta, es lo que nos lleva a nuestra psicología profunda. Luego, conforme uno avanza en el tiempo, descubre que cada vez tiene menos certezas. Lo que apuntala, si algo, son manías".

Fábula pasa por una primera selección de poemas con textos alusivos al cine y la televisión -"Juego de Tronos, por ejemplo, me ha servido para hablar de lo que permanecerá cuando todo pase. Las fortalezas, los castillos, la piedra, el mismo Trono de Hierro, todo ello permanece más allá de las pasiones y las intrigas"-; después, una suite amorosa "cuyo vínculo arraiga en el asombro por lo cotidiano"; además del sur, "con una orilla de vencedores y vencidos" -la migración es la temática de su próxima novela- o textos en torno a la identidad individual y grupal.

"No estoy de acuerdo con el mito del autor modélico, metódico -reflexionó al respecto de la elaboración de tres trabajos de distinto palo-. Kafka, por ejemplo, era muy desordenado; o Juan Bonilla, que también es otro escritor que escribe impulsivamente. Creo que existe una concepción mítica del método". "La escritura poética -concluyó Vela- sirve hoy en día para vivir mejor y más humanamente. El poema les da una nueva vida a las palabras que decimos todos los días, haciéndonos más libres y conscientes para desentrañar nuestro día a día".