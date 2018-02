El Rey: "El arte nos hace más libres y la cultura fortalece la sociedad"

Bajo el imponente colorido del cuadro Hace cien años (2001), del artista británico Peter Doig, el acto de entrega de las Medallas de Oro al mérito de las Bellas Artes tuvo lugar ayer en el Centro Pompidou Málaga con la presencia de una amplia representación de la vida cultural y política de Málaga y Andalucía con un mensaje común y bien explícito: la reivindicación de la cultura como elemento de cohesión y desarrollo. Bajo la presidencia de los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, el encuentro sirvió así de escaparate para el talento nacional en sus diversas manifestaciones. La Fundación Duques de Soria de Ciencias y Cultura Hispánica, el diseñador industrial Miguel Milà, el diseñador de moda Lorenzo Caprile, el bailaor y coreógrafo Rafael Amargo, el guitarrista José Fernández Tomatito, la pianista Martha Argerich, la arpista María Rosa Calvo-Manzano, el torero Julián López El Juli, el Orfeón Pamplonés, el cocinero Pedro Subijana, la actriz y directora Magüi Mira, el actor José Coronado, la poeta Julia Uceda, el editor Manuel Borrás, la directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Helena Pimenta; el fundador de la Asociación Guerediaga, promotor y editor Leopoldo Zugaza; y el director del Festival de Jazz de San Sebastián, Miguel Martín, recogieron sus Medallas en el acto, donde también se reconoció al ex director del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, Philippe de Montebello; la cantante Gloria Estefan y el actor Ricardo Darín, quienes no acudieron a recoger el galardón. También se concedió la Medalla de Oro a título póstumo a José Iranzo Pastor de Andorra, considerado el mejor jotero de la historia. Todos los condecorados presentes compartieron una cena en la noche del lunes en el Palacio de la Aduana, sede del Museo de Málaga, donde ya tuvieron una primera oportunidad para compartir sus impresiones al respecto.

El Rey, durante su intervención aseguró que "el arte nos hace más libres al tiempo que la cultura nos debe hacer más fuertes como sociedad, como sabemos bien los españoles, que sumamos tantos siglos de Historia compartida y tan larga tradición de historia artística y cultural en común, dentro de la diversidad que también caracteriza a nuestro país".