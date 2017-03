Los Planetas celebran medio siglo de vida con disco nuevo y directos

"Gitana, si me quisieras / yo te compraría en Granada la mejor cueva que hubiera". El primer adelanto del nuevo disco de Los Planetas, titulado Espíritu Olímpico, dejaba un buen sabor de boca a sus seguidores, además de una buena ristra de frases en clave flamenca y unos coros maravillosamente ejecutados por La Bien Querida. El siguiente, Islamabad, lanzado también bajo su propio sello, El Ejército Rojo, y El Volcán Música, dejaba boquiabiertos a más de uno acostumbrado a la zona de confort planetera. La canción inspirada en el tema Ready pa morir de cantante de trap Yung Beef dejaba algunas perlas como ésta: "El hombre llama dios a todo lo que no conoce. / Sólo es un concepto humano, solo es un hombre. / Sólo existe en nuestra cabeza, / es ahí donde tiene la fuerza".

Mañana, tras siete años de espera, verá la luz este nuevo trabajo llamado Zona Temporalmente Autónoma. El título del disco toma el mismo del ensayo publicado en 1991 por Hakim Bey, pseudónimo del escritor anarquista neoyorquino Peter Lamborn Wilson, en el que describe la táctica sociopolítica de crear espacios temporales que eluden las estructuras formales de control social. Este ensayo es un referente de la anarquía postizquierda, del movimiento hacker y también de buena parte de la cultura tecno-rave y cyberpunk.

Coincidiendo con el 25º aniversario de su carrera musical, y con la presentación de nuevo álbum, el grupo granadino confirmaba ayer a través de un comunicado que daría cuatro conciertos para los días 21 y 27 de abril en Barcelona y Madrid, y el 18 y 25 de mayo en Valencia y Granada respectivamente. Cuatro directos ineludibles para ver el regreso a la escena del gran conjunto de pop en nuestro país.

En el concierto de Barcelona, en la Sala Apolo, tendrán de teloneros a Karen Koltrane; en el de Madrid, en el Circo Price, a Apartamentos Acapulco, que también lo serán en el de Granada, en el Palacio de Congresos, mientras que en Valencia, en la sala Moon, el papel le corresponde a Cala Vento. La adquisición de las entradas, que ayer salieron a la venta, para cada uno de los conciertos permite obtener su nuevo álbum. Los precios de las entradas son 35 euros en venta anticipada, 45 euros con el CD, 52 euros con el LP o 45 euros en taquilla, informan desde Volcán Música. Los interesaron en comprarla pueden adquirirla en los puntos de venta habituales: livenation.es, ticketmaster.es y red ticketmaster (Halcón Viajes, Carrefour...) para los conciertos de Barcelona, Valencia y Granada.

Durante estos últimos años,el conjunto de pop había picoteado en varios proyectos interesantes y rompedores. Es el caso de Los Evangelistas, donde cuatro miembros de Los Planetas y de Lagartija Nick, referencias básicas del pop granadino y nacional, sumaban sus talentos para rendir homenaje a Enrique Morente catorce meses después de su desoladora muerte. Jota, Antonio Arias, Eric Jiménez y Florent Muñoz tiraban entonces del repertorio más profundo y revelador del maestro para componer dos discos brillantes, en los que han contado con la colaboración de Estrella y Soleá Morente.

Florent y Banin, guitarrista y teclista de Los Planetas respectivamente, se presentaban hace unos años bajo el nombre de Los Pilotos con una propuesta instrumental que combina texturas electrónicas y orgánicas. "Suena diferente porque tiene distinta forma pero en el fondo comparte el mismo origen. Y es que ¿quién le pone vallas a la psicodelia? Spacemen 3 no están lejos de Suicide, New Order son Joy Division un año después, Death In Vegas, Primal Scream, Animal Collective, Can, Neu, el kraut-rock... todos tienen algo en común y eso es lo que sintetizan Los Pilotos", desgraba en un comunicado su agencia de management El Volcán Música.

Por último, cabe destacar el Grupo de Expertos Solynieve, formación nacida en 2006 de la mano de Jota, Manuel Ferrón, autor de algunas de las canciones más distintivas de Los Planetas como La playa o Corrientes circulares en el tiempo, el guitarrista Víctor Lapido (ex 091, Lagartija Nick), el batería Antonio Lomas y el bajista Miguel López (Lori Meyers). "Riguroso defensor del sosiego considerado como una de las bellas artes, no ha dejado de propagar su particular alegato contra el orden establecido y a favor de un territorio emocional, que identifican con el Sur, desde donde contemplan el mundo, reflexionan sobre sus vicisitudes y promueven la celebración del lado complaciente de la vida", reza en la descripción de su Bandcamp. La fórmula de este resultón conjunto: un lenguaje propio de Graná (pila, sobre, rojo como un pimiento) y un sonido apropiado: la música que une a los cinco componentes del grupo, la que se nutre de las raíces del folk rock anglosajón (Gram Parsons, Bob Dylan) y de la música y la lírica tradicional de su tierra (Veneno, Vainica Doble, Morente, Camarón).