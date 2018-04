"Ojalá algún día le den un Nobel de Literatura a un autor de cómic"

A David Rubín (Ourense, 1977) se nota que le apasiona su oficio. Puede parecer una perogrullada, pero no lo es. En un simple intercambio de correos o contestando una entrevista telefónica como ésta, demuestra su interés en que "la rueda gire". Que es su manera de decir que el mundo del cómic vaya a más y España sea capaz de revertir en una industria potente la que es su época dorada de dibujantes. Entre ellos se encuentra este gallego universal que trabaja para el tebeo norteamericano y es autor de hitos de la novela gráfica patria como su afamada El héroe (Astiberri, 2011 y 2012) o su adaptación del poema épico Beowulf junto a Santiago García (Astiberri, 2013). Hoy, pese a un reciente "problemilla de salud", no ha querido perderse su cita con Granada en la tienda Subterránea donde estará firmando obras como su reciente reedición de Cuaderno de Tormentas y charlando de lo que más le gusta: el cómic.

-Ha trabajado con muchos guionistas. ¿Cómo afronta la tarea de dibujar cuando quien escribe es otra persona?

-La verdad, me he entendido muy bien con todos los guionistas con los que trabajo o he trabajado. Cierto es que al ser también escritor te da un plus a la hora de enfrentarte a los guiones ya sean propios o ajenos. A mí me gusta meterme en el guión, no sólo dibujar y ya está. Pero ni los guiones de los demás ni los míos son una Biblia Sagrada. El guión es una especie de red de seguridad para saber por dónde he de ir, una especie de mapa para tener clara la ruta y adonde quieres llegar con esa página y ese cómic. Esa ruta puede variar, puedes encontrar nuevos caminos. Soy bastante activo en la parte de aportar cosas al guión porque muchas veces se encuentran terceras vías gracias al diálogo que enriquecen todavía más la obra y que son mejores porque el que se beneficia es al lector.

-Le suelen preguntar sobre los personajes de Marvel o DC que le gustaría dibujar, pero ¿hay algún personaje del tebeo español que le interesaría recuperar?

-Tampoco es que me muera, pero sí tengo curiosidad y me gustaría como experimento hacer algo con el Jabato o Capitán Trueno. Hacer algo para lectores de ahora. Intentar que esos personajes de hace tantos años, lo lean los niños y los jóvenes actualizados porque desde hace más de 20 años sólo leen los que tienen de 50 para arriba. Me gustaría que estos personajes pudieran volver a interesar a la gente para los que están hechos de verdad, a la chavalada.

-¿Cómo salen tantos buenos dibujantes sin una industria?

-Tenemos un problema inverso al de Francia o Estados Unidos. En España se están haciendo los mejores cómics que se han hecho jamás. Los últimos años se están haciendo tebeos relevantes de gente muy joven que en su primer o segundo hacen tebeos ya destacan. Estamos viviendo un gran momento de ideas y creatividad. Lo que falta en la industria es que haya un apoyo más fuerte que permita convertir esto en una industria de verdad como Estados Unidos o Francia y que la gente que se dedica de verdad al cómic pueden vivir al 100% de esto. En cambio, en otros países donde hay industrias fuertes, las obras verdaderamente brillantes se cuentan con los dedos de las manos. Se publica muchísimo y se olvida al mes de que sale. La mayoría de los cómics que se publican fuera no me interesan.

-¿Le duele cuando dicen que el cómic es un género menor?

-Yo no opino así. Para mí el cómic es uno de los medios artísticos más completos que hay por encima incluso de la literatura o el cine. Es mucho más complejo a la hora de realizarlo y mucho más completo para el artista porque es un medio que te obliga a dominar muchas disciplinas diferentes para hacer un solo tebeo. El cómic es el gran medio ahora mismo, tanto artístico como de comunicación que transmite ideas a terceras personas que acaban generando corrientes de pensamiento, algo que antes estaba relegado a la literatura o al cine en menor medida.

-Hubo mucha polémica con el Nobel de Literatura que le dieron a Dylan. ¿Cree que algún día se lo llevará un autor de cómic?

-No sé a quién se lo daría, pero mucha gente lo merecería. No veo problema alguno y ojalá algún día le den algún Nobel de Literatura a algún autor de cómic o, mejor aún, que incluyan un Nobel de Cómic, que eso sí que ayudaría a la industria. Parece difícil pero también parecía difícil que hubiera un Premio Nacional de Cómic y llevamos diez años desde que se instauró el primero. Y es algo que ha ayudado mucho a la industria.

-Y el término novela gráfica, ¿en qué ha ayudado?

-Yo uso tebeo, cómic y novela gráfica, pero soy muy defensor del término novela gráfica. Sólo ha traído cosas buenas. Incluso hoy entre sus mayores detractores no he conseguido que me den ni un argumento de por qué ha perjudicado. Ha ayudado a que haya más lectores, más espacio en las librerías e, incluso, espacio en algunas donde antes no había cómic.