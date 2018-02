Música y teatro para dejar el frío

El Gran Teatro recuperará la programación propia este mes tras el paso del Carnaval Colombino. El cartel municipal de primavera ya está cerrado con una veintena de espectáculos, entre los que, sobre todo, la música y el teatro acompañarán la llegada de las buenas temperaturas a la capital.

El pianista Wim Mertens es uno de los nombres más atractivos en el programa, en su primer paso por Huelva. Y volverá Santiago Auserón encarnado en Juan Perro, en una cita para recuperar su vínculo con la provincia, como ocurrirá también con Pablo Carbonell, que en su monólogo autobiográfico El mundo de la tarántula seguro hablará de aquellas primeras actuaciones con Pedro Reyes en la calle Concepción.

La Concejalía de Cultura, Turismo y Promoción en el Exterior hizo pública ayer la programación del espacio, en el que también habrá presencia onubense, con el bailaor Antonio Molina El Choro, el cantaor Jeromo Segura, la cantante de copla Rocío Ojuelos y la banda de heavy metal Cenizas del Edén. El cartel, destacó ayer la teniente de alcalde de Cultura, Elena Tobar, tiene "un gran atractivo para disfrutar de una primavera con una oferta cultural importante, en la que no faltarán espectáculos para todo tipo de públicos".

Tras tres semanas en las que el Gran Teatro se someterá a labores de mantenimiento, el programa primaveral arrancará el 27 de febrero con un llamativo espectáculo para todas las edades de Teatro Negro de Praga, Las aventuras del Dr. Frankenstein. Otra cita familiar llegará el 12 de mayo con Jurásico: la isla perdida; y la Compañía de Teatro Más, integrada por seis personas sin hogar y tres actores profesionales, presentarán el 13 de abril la obra propia Postales para un niño.

Otros espectáculos diferentes serán, con motivo del Día Internacional de la Danza, el 28 de abril, el montaje El Principito, de la compañía Pasodos Dance; y un musical que triunfa en teatros de todo el país, Michael's Legacy, consagrado al rey del pop, Michael Jackson.

El 16 de marzo es una de las fechas a destacar con la llegada de Wim Mertens, pianista belga situado a la vanguardia de la música europea y uno de los máximos exponentes del new age en los 80. En su gira española presenta Cran aux oeufs, basado en una trilogía de musi-fiction que cuestiona la conexión entre la música, la poesía y la verdad.

También traerán aires de otros tiempos Café Quijano y Rosana, mientras la formación sevillana de rhythm&blues Q & The Moonstones presentará su primer álbum, This & That, con la participación del prestigioso productor Mike Vernon. Juan Perro, a su vez, sigue llevando a los teatros su último trabajo discográfico, El viaje, con canciones compuestas entre 1997 y 2015, rescatadas hace un par de años por Auserón.

En teatro, el programa municipal se asegura una velada de éxito con la vuelta de Rafael Álvarez El Brujo, esta vez con Autobiografía de un yogui, basada en los escritos de Paramahansa Yogananda.

Ana Fernández encabeza el reparto coral de Tres hermanas, la obra de Antón Chéjov que dirige Raúl Tejón, programada el 25 de mayo. Antes, el día 11 del mismo mes, Ana Torrent y Carmelo Gómez estarán en el escenario onubense con la obra Todas las noches de un día, de Alberto Conejero.

El cierre primaveral lo pondrá un clásico, La Celestina, revisado aquí por la compañía sevillana Atalaya Teatro, con una interpretación coral y una plástica alabadas por la crítica.

Las entradas para los espectáculos pueden adquirirse ya en la taquilla del Gran Teatro, en su horario habitual, y en el portal de internet www.huelvatickets.com.