Mingo Balaguer lleva el blues al ciclo de Fundación Cajasol 'Los jueves en La 4ª'

Han pasado treinta años desde que Mingo Balaguer recorriera las carreteras andaluzas profundizando en el blues eléctrico de Chicago con la mítica Caledonia Blues Band. Siguió su andadura después con The Blues Machine y The Blues Blasters, pero es ahora cuando encabeza un proyecto con su sello personal, en el que da muestra de su experiencia en todos estos años. Mingo Balaguer & The Blues Intruders es el encargado de encarar la recta final del ciclo Los Jueves en la Cuarta, de la Fundación Cajasol. La cita será mañana, a las 21.00, con entrada gratuita hasta completar el aforo de la sala Juan Ramón Jiménez de la entidad, en la cuarta planta del número 10 de la calle Puerto.

Balaguer lidera este cuarteto desde principios del verano de 2002 con sus compañeros Quique Bonal, (guitarra) Fernando Torres, (bajo) y Juan de la Oliva (batería). Su propuesta abarca un gran abanico de estilos dentro del del blues, formando un repertorio con variadas influencias.