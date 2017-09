Martirio ya tiene su Premio Nacional de Músicas Actuales 2016

Martirio ya tiene en su poder el Premio Nacional de Músicas Actuales concedido el año pasado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entregados ayer en Cuenca por los Reyes. La cantante onubense no pudo acudir en persona al acto celebrado en la catedral conquense pero sí lo hizo representada por el escritor y amigo Juan Cobos Wilkins, quien recibió el galardón de manos de la reina Letizia.

No han trascendido las causas por las que Maribel Quiñones no pudo estar ayer en Cuenca, aunque a través del poeta riotinteño trasladó su agradecimiento a las autoridades presentes en el acto.

La onubense no pudo acudir al acto pero su amigo Juan Cobos Wilkins la representó

Ya en noviembre pasado, cuando se conoció la concesión de este galardón "por su personal aproximación a las músicas populares desde su raíz andaluza, mostrando el valor de la copla a las nuevas generaciones y por propiciar un acercamiento profundo a la música iberoamericana", la cantante onubense (Huelva, 1954) habló de él en distintas entrevistas "con muchísima emoción y gratitud".

"Que me den este premio después de 35 años en la música me parece que significa que no me he anclado, que no me he sentado a verlas venir, que sigo estando y buscando", declaró entonces a la agencia Efe.

Fue en Huelva Información donde hizo también su particular dedicatoria del galardón a "toda la gente que me ha apoyado y que me ha ayudado, para quienes han creído en mí y para toda la gente que trabaja con independencia, con libertad y que cree en su vocación". "También es -recalcó- para quienes luchan con ganas por ofrecer cosas que tengan que ver con la verdad, con la comunicación, con la belleza, con la transgresión productiva, con unir sin prejuicios conceptos distintos y con quitar fronteras".

El jurado, presidido por la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), Montserrat Iglesias, y con el subdirector general de Música y Danza del Inaem, Antonio Garde, como vicepresidente, destacó también en su fallo "su coraje y la libertad con la que ha trabajado, llevando su actitud transgresora desde su imagen a su música".

El premio llega en un momento dulce, en plena celebración de sus 30 años de carrera en solitario, por la que mantiene desde 2016 una gira de conciertos desde que publicara un año antes con Universal su antología Martirio, 30 años. La suya ha sido una carrera, en sus palabras, "de mucho trabajo, de muchas cosas preciosas y muchas fatigas, pero siempre con voluntad y una fe en un lenguaje propio". Todo ello, insiste siempre, con un amor "total" a la música .

Maribel Quiñones Martirio encabezó ayer la nómina de galardonados andaluces entre los treinta que componen los Premios Nacionales de Cultura 2016, que completaron el acróbata Miguel Ángel Moreno y la poetisa Ángeles Mora. Miguel Ángel Moreno Bolo (Málaga, 1977) recibió el Premio Nacional de Circo. Fundador de la compañía de Teatro de Calle Yastin Gigoló, con la que creó dos espectáculos, Circóbolo y 24 horas, representados en festivales de toda España. Además, es presidente de la Asociación de Circo de Andalucía. El Premio Nacional de Poesía ha sido para Ángeles Mora (Córdoba, 1952) por su obra Ficciones para una autobiografía. Mora es miembro numerario de la Academia de Buenas Letras de Granada.