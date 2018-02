José Orihuela recoge en 'El oasis' un relato corto y 500 poemas breves

Un hombre deambula entre las áridas dunas, hasta que encuentra un oasis donde habita una mujer. Junto al papiro que narra la historia que surge entre ellos se encuentran más de quinientos poemas y, cerca de allí, una canción. ¿Existe el gran amor? ¿De qué forma se expresaría un sentimiento de ese calibre si en alguna ocasión a dos mortales les fuera concedida la fortuna, o la desgracia, de experimentarlo? ¿Es posible construir realmente un nosotros más allá de la radical soledad de sus dos miembros? ¿Les sería posible a dos seres mirarse fijamente a los ojos sin apartar la mirada?

Este es el tema del que trata el relato corto y los más de 500 poemas breves que recoge El oasis, volumen del escritor José Orihuela Guerrero, esta vez de la mano de Conquero, sello del grupo editorial Niebla. Y aquí lo afronta de pleno, consciente, después de haber tocado todo este tema de forma tangencial en casi todas las obras de su ya considerable producción literaria, desde El proyecto Salvación hasta la trilogía sobre la Atlántida La reina del mar, pasando por títulos como A tientas, Plesiosaurio, Marco Antonio en Actium o Los papeles del lector.

El martes presentará su nuevo libro en la Biblioteca de la Diputación

En palabras del propio Pepe Orihuela, recogidas por la editorial en una nota de prensa remitida ayer, "El oasis es una historia de amor porque así me salió conforme la iba escribiendo. No la busqué, no estaba prevista, surgió y ya nada ni nadie pudieron pararla. ¿De un tipo de amor? Sí, claro, de una determinada forma de concebir el amor. Hay otras formas de entender y vivir el amor, probablemente más sensatas, pero según mi entender nunca más hermosas".

La presentación del nuevo libro de Orihuela se celebrará el próximo martes, día 20, a las 19:30, en la Biblioteca de Temas Onubenses de la Diputación de Huelva, con sede en la calle Fernando el Católico de la capital onubense.