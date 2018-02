El dúo Defectum abre el lunes el programa de febrero de Dispar-Arte con 'Aburrimiento'

Aburrimiento es la acción artística con la que arranca el dúo Defectum, compuesto por el musicólogo Juan José Espinosa y por la actriz Raquel Martín, docentes de profesión, unidos aquí para "encubrir la muerte con la vida hecha espectáculo".

Esta pieza en la que convergen composiciones musicales improvisadas, tratamiento de imágenes proyectadas e interpretación escénica, abrirá el lunes en el bar Trastero la programación de febrero de la Tertulia Cultural Dispar-Arte, que se centra una vez más en la poesía y en la música, con la presencia de Antonio Orihuela, Eduardo Moga y Simbiosis.

Después de pasar por varios escenarios de la capital y la provincia, Defectum proclamará el lunes su particular discurso artístico: "El acto de la ciencia es la tecnología. La modernidad se ha vuelto posmoderna. Odia la posverdad ahogando su discurso en ella. Defectum. Sí porque lo que ha quedado no es la niñez sino la infancia. Un niño no sabe lo que es. Un infante es un proyecto de lo ya fracasado. No sabemos lo que somos, ni falta que nos hace. El arte se lo dejamos a quienes programan el futuro rescatando lo ya pasado. Defectum como punto de partida para el acto puro. Improvisado".

La siguiente cita en Dispar-Arte la protagonizará el poeta moguereño Antonio Orihuela, afincado en Mérida, que ofrecerá un recital de su obra, conocida y admirada internacionalmente.

Orihuela (Moguer, 1965) es poeta, ensayista y articulista. Su obra cuenta con más de 25 libros publicados, de marcado carácter libertario, con participación en el movimiento colectivo de la poesía de la conciencia desde su emergencia al principio de la década de los noventa.

El lunes 19 de febrero será otro poeta, Eduardo Moga (Barcelona, 1962), traductor, editor y crítico literario, quien realizará una lectura de su obra, compuesta, entre otros, por más de veinte poemarios y antologías de poesía en castellano y catalán. En 1995 ganó el prestigioso Premio Adonais por La luz oída. Además ha escrito libros de ensayo sobre poesía, libros de viaje y diarios, y ha traducido a Charles Bukowski, William Faulkner y Walt Whitman, entre muchos más.

La programación del mes de la tertulia Dispar-Arte la cerrará otro dúo, Simbiosis, compuesto por Alba Casado y Dasaré. Aseguran los dos cantautores que sus repertorios individuales "se ven enriquecidos por el intrusismo, a veces melódico, a veces descarado y divertido, pero siempre sorpresivo del otro miembro de esta simbiosis". En el escenario del Trastero están asegurados el 26 de febrero el tango, la rumba, el funky, la bossa o el rock, pasando por la copla y los pasodobles.