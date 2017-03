Cine para todos los públicos en la segunda jornada del Wofesthuelva

El WofestHuelva empezó ayer con fuerza el fin de semana. Mucho público se concentró por la noche a las puertas del Gran Teatro, antes del comienzo de la primera sesión de la jornada. La invitación de Huelva Información, como media partner de la II Muestra de Cine Realizado por Mujeres, consiguió una gran respuesta y muchos aficionados no se quisieron perder la cita con las dos primeras proyecciones de la noche en la sala. Aunque no fueron las únicas de la jornada, entregada por la mañana a la difusión entre los escolares en distintos centros de la capital y de la provincia, y también de los estudiantes universitarios, en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en La Rábida. Fue una segunda jornada de cine para todos los públicos.

La onubense Remedios Malvárez, uno de los grandes nombres propios de esta segunda edición del festival, protagonizó de nuevo la sesión matinal con el pase de su película documental Silencio en centros escolares. Casi al mismo tiempo, otra de sus grandes aportaciones, el primer largo dirigido por una onubense, Alalá, se proyectó ante un grupo de estudiantes de la UNIA.

Pero por la tarde hubo también protagonismo local en la sede principal de la muestra. Huelva Información consiguió llevar mucho público con su invitación al primer programa doble. Primero, con la proyección del primer corto encuadrado en la sección Made in Huelva: Tonterías, de Anabel González, quien pudo realizar una presentación muy especial delante de familiares y amigos sobre el escenario del Gran Teatro.

Posteriormente, una de las películas más esperadas de esta edición, María (y los demás), de Nely Reguera, protagonizada por Bárbara Lennie, contó también con una integrante del equipo de producción, la guionista Valentina Viso, quien avanzó también a los espectadores los detalles del proyecto.

En la segunda sesión, las dos secciones de esta edición con las continuaciones de Made in Huelva y Made in France. En la primera, otra directora onubense, Rocío Galamó, presentó su cortometraje Poleo menta. Posteriormente se proyectó uno de los éxitos recientes del cine francés, Mustang, de Deniz Gamze Ergüven, que compitió el pasado año por el Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa.

La jornada final del Wofesthuelva se celebra hoy, ya concentrada en exclusiva en el Gran Teatro, y con tres sesiones dobles, de nuevo para todos los gustos, y con un precio simbólico de 1 euro la entrada.

A las 18:00, el corto Catarsis, presentado por su directora, la onubense Ana Barroso, precediendo la proyección de Alalá .A las 20:00, de nuevo turno local con María Barragán y La mujer del espejo, seguida por la comedia No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, de María Ripoll. Y a las 20:00, la directora murciana Manuela Burló Moreno presenta primer su corto Pipas, al que seguirá su largo Rumbos.

encuentro internacional en la unia.La realizadora onubense Remedios Malvárez presentó ayer en la sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) su documental Alalá ante un grupo de alumnos de Comunicación y Geología que cursan maestrías en estos momentos en la sede onubense. Malvárez estuvo acompañada por la directora del Wofesthuelva, María Luisa Oliveira, y por el vicerrector de La Rábida, Agustín Galán.