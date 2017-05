Bardem se incorpora a la saga de 'Piratas del Caribe' con un villano de acento andaluz

En Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, que llega hoy a los cines, Bardem interpreta al fantasmagórico y aterrador Salazar, un capitán de la Corona española con el rostro medio desfigurado, la boca cubierta de sangre y el pelo flotante, que busca vengarse de Jack Sparrow (Johnny Depp) por haber destrozado su vida años atrás. Y todo ello con "sabor andaluz", como apreciarán quienes vean el filme en versión original. "Hay un eco, un pequeño homenaje íntimo al Paco Rabal de Truhanes y Juncal, por ese punto de humor e ironía", explicó Bardem, quien propuso que su personaje intercalara algunas frases en español.

Además, el actor está satisfecho de que su actuación haya sobrevivido al maremágnum de maquillaje y efectos visuales. "Mi actuación está ahí, no ha sido sepultada. Era uno de mis miedos", confesó. "Vi que la máscara no mataba la expresividad. Está ahí, pero el gesto y la cara existían también. Eso me tranquilizó. Cuando lo vi todo junto en la pantalla me quedé muy impresionado", admitió.

En la cinta, donde aparecen brevemente dos clásicos de la saga, Orlando Bloom y Keira Knightley, e incluso el ex Beatle Paul McCartney, Sparrow debe encontrar el legendario Tridente de Poseidón, un poderoso objeto que permite controlar los mares.