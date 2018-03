Antonio Cazorla se lleva la luz de Punta Umbría a Nueva York

La apertura de las nuevas instalaciones de la Bernarducci Gallery en Nueva York, en el barrio de Chelsea, tiene como aliciente la muestra colectiva New Precisionism II, en la que el pintor onubense Antonio Cazorla participa con una obra, Dunes by the sea. En este óleo sobre lienzo de grandes dimensiones, el puntaumbrieño muestra una imagen de las playas de su pueblo en la que mezcla, una vez más, una técnica realista impecable y la sutil reinterpretación lírica que hace del paisaje. Así lleva cinco años cautivando al público americano, para el que sus cuadros son una ventana para la riqueza natural de Huelva. El próximo 10 de mayo, en la misma galería, Cazorla inaugurará su segunda exposición individual con Bernarducci.