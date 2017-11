La vuelta del pintor Pedro Gómez

El busto del pintor onubense Pedro Gómez ha vuelto a la encrucijada de calles desde donde se accede hacia El Conquero por la cuesta de Manuel Siurot, en esa permanente invitación a adentrarse por este lugar único que él supo trasladar magníficamente a sus lienzos.

El Ayuntamiento de Huelva procedió ayer a reponer el busto de bronce del artista, que fue realizado como homenaje de la ciudad tras su fallecimiento en 1961. Llevaba aquí medio siglo formando parte de este entorno tan onubense y, por eso, la ausencia se ha notado en esta última semana cuando dejó de presidir este lugar. Tanto es así que un grupo de onubenses, del antiguo Club Estrella, realizó un acto simbólico de desagravio el pasado domingo para pedir la reposición del mismo. Una reivindicación que hicieron patente con una ofrenda de flores que depositaron en el monumento. La familia del pintor Pedro Gómez manifestó ayer a través de Huelva Información su agradecimiento al Ayuntamiento tras la pronta restitución del busto en su monumento.

Queda pendiente recuperar la placa de la dedicatoria, perdida hace muchos años

Al final no se tuvo que lamentar deterioro alguno en el busto, el problema estuvo en las garras de sujeción, que ahora se han fijado para evitar cualquier otro incidente como el sufrido.

Preocupaba bastante el estado en el que se pudiera encontrar el busto, pero se comprobó que no sufrió ningún tipo de rotura ni fisura con la caída. Se trata de una obra irremplazable ya que fue realizada por el escultor Antonio León Ortega, que compartió estudio con el pintor en el taller de la calle San Cristóbal, junto al tallista Miguel Hierro Barreda. Un trabajo que aparece firmado por el artista en 1963, aunque el monumento no se inauguró hasta el primero de mayo del año siguiente. Era el resultado del trabajo de una comisión de onubenses que promovió este homenaje al pintor local. En la actualidad aún falta la placa que junto a un escudo de Huelva recordaba este homenaje a Pedro Gómez. Pintor de El Conquero. Pedro Gómez destacó por su paisajismo, centrado en El Conquero, sin olvidar sus magníficas marinas de la Ría de Huelva. A Pedro Gómez se le dejó este lugar por ser una de las personas que gracias a su pintura revalorizó este en torno y dejó aquí patente su recuerdo. No solo es el busto, sino que se le dedicó una de las calles adyacentes, que arranca junto al instituto La Rábida y llega hasta arriba de El Conquero. Al igual, recibió otro homenaje con la denominación del instituto de Formación Profesional aquí ubicado y al que se le dio su nombre.

Homenajes reiterados para una persona que la mayor parte de su vida la dedicó a recorrer todos los rincones de El Conquero y el Parque Moret, para ofrecer la belleza de estos cabezos inigualables que se reflejan en las Marismas del Odiel.

De la obra de Pedro Gómez se ha dicho que es un perfecto conocedor del paisaje total, de su paisaje, al que consiguió imprimir sencillez y belleza. Con su obra, más que legar a la ciudad una excelente producción plástica, le entregó el recuerdo eterno de un espacio tan bello como los cabezos de El Conquero. Un paisaje total, lejos de cualquier tipo de intoxicación urbana. Hoy la obra de Pedro Gómez continúa siendo un grito en defensa de este espacio, que el propio Ayuntamiento recuperó a principios del siglo XX como lugar de esparcimiento, creando el gran paseo que lleva desde la ciudad hasta el santuario de la Cinta. Espacios que han contado con una actuación importante como fueron los miradores de 1992. Una belleza que ahora se espera recuperar con diferentes intervenciones municipales a través del programa de ayuda europea Edusi.

Con su vuelta, Pedro Gómez en su busto continuará siendo quien invite permanentemente a subir a El Conquero y a disfrutar de los cabezos y sus vistas de las marismas.