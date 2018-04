Un total de 50.000 pacientes al año se atienden en Aparato Digestivo

La celiaquía, un fenómeno de las últimas décadas

Uno de los fenómenos respecto a los temas de salud que se ha ido implantando en nuestra sociedad y del que hasta hace escasa décadas poco se sabía es la celiaquía. Sobre ésta, Ana Bejarano, jefa del Servicio de Aparato Digestivo del Juan Ramón Jiménez, indica que "es una enfermedad infradiagnosticada, ya que en muchas ocasiones se presenta asintomática, lo que no significa que en el futuro la persona no vaya a tener complicaciones en relación a esta enfermedad. Entre ellas, la más importante por su gravedad es el linfoma intestinal". En algunos casos, en torno a un 5%, se da la enfermedad celiaca refractaria, en la que algunos pacientes no mejoran a pesar de realizar correctamente el tratamiento. Sea cual sea la situación, se les hace un seguimiento que consiste, en los casos estables, en una analítica con carácter anual. Bejarano afirma que "cada vez hay mayor intolerancia alimentaria como es el caso de la lactosa". La intolerancia significa que el organismo no está preparado para admitir esa sustancia en concreto. Es en otras palabras, la reacción desfavorable que la ingestión de ciertos alimentos produce en algunas personas. Ocurre a causa de una digestión, metabolización o asimilación deficiente de la comida, lo que ocasiona efectos adversos en el organismo. Tienen su raíz en el sistema digestivo y por su origen, se pueden identificar tres clases de intolerancia: La primaria es hereditaria, permanente, puede presentarse a cualquier edad y no es posible lograr una rehabilitación completa. La secundaria no es de origen genético, su aparición obedece a causas concretas y es posible revertir sus efectos en relativamente poco tiempo. La deficiencia congénita, por último, es similar a la primaria, con la única diferencia de que ésta está presente desde el nacimiento.