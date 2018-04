El panorama universitario andaluz ofrece un abanico de 600 titulaciones

Los másteres arrancaron con su época dorada a partir de 2015, que es cuando empezaron a salir las primeras promociones de graduados como primer resultado de la puesta en marcha del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES). La oferta empezó a dispararse no sólo en Huelva, sino en el resto de Andalucía y a nivel nacional.

La Universidad de Huelva pasó de los 9 que tenía en el curso 2006/07 a los 28 en el 2012/13. La pendiente ha seguido subiendo hasta alcanzar los actuales 41 y la perspectiva prevé que sigan en aumento.

El panorama del Distrito Único Andaluz (DUA) de universidades muestra una oferta de 717 másteres oficiales, ese es el cómputo global de las 10 universidades de la comunidad. De esa cifra hay que reducir los que tienen carácter interuniversitario, es decir, que se realizan como resultado de la colaboración de varias universidades. De este modo, en cifras reales, Andalucía presenta una oferta que gira en torno a los 600 másteres oficiales. A nivel nacional podemos estar hablando, con facilidad, de 3.000 másteres.

El mundo universitario andaluz quiere acabar con una tendencia que es la que se ha mantenido desde la aplicación del Plan Bolonia: cada universidad ha intentado sacar la mayor tajada de lo que supone el atractivo de presentar una oferta interesante ante los potenciales alumnos. Esto es muy palpable en las universidades de grandes dimensiones y no tanto en las pequeñas. Es muy sintomático ver que los másteres de carácter interuniversitario son más habituales en las universidades pequeñas. Las grandes instituciones docentes de enseñanza superior no parecen estar muy interesadas en ellos. Granada es la que más oferta de másteres tiene de toda la región, con 179 titulaciones. De ellas tan sólo 10 corresponden a másteres interuniversitarios. Algo muy parecido se puede decir de Sevilla, que con 131 titulaciones sólo tiene 4 interuniversitarios. Málaga es la tercera universidad andaluza con mayor oferta: 82, con 9 compartidos. La que menos titulaciones oferta, si se exceptúa la UNIA, es la UHU, con 41, y sin embargo la Onubense tiene 13 interuniversitarios, muchos más que Sevilla, Málaga o Granada no sólo en términos relativos sino incluso absolutos.

La UNIA, que cuenta con un campus en la provincia onubense, tiene 17 másteres y todos ellos son interuniversitarios.

Según señalaron Beatriz Aranda y Juan Luis Aguado, se quiere establecer una nueva filosofía que acabe con la competencia que se hacen entre sí las universidades andaluzas y que la colaboración y la planificación se abran paso, de manera que lo atractivo sea la propuesta docente que se haga desde Andalucía en su conjunto, no sólo para sus propios estudiantes, también con la intención de captar a los de otros lugares de España y del extranjero.