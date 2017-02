'Por una sanidad digna' mantiene la manifestación del 12-M tras la reunión con el gerente del SAS

La Plataforma Huelva, por una sanidad digna mantiene su convocatoria de manifestación para el 12 de marzo. Miembros de este colectivo se han reunido esta mañana con el gerente del SAS; Mariano Marín que ha estado acompañado por el delegado territorial de Salud, Rafael López, y el director general de Asistencia Sanitaria, Juan Tomás García. Para la portavoz de la plataforma, la reunión ha sido decepcionante ya que “no ha habido ningún compromiso de mejora de la situación sanitaria de la provincia y tan solo nos han subrayado que no hay líneas rojas ni foto final”.

Hergueta ha lamentado que “la reunión no ha quedado en nada y nos ha remitido as que formemos parte del diálogo que se abrirá en el Consejo de la Salud que no se convoca desde 2006”.

Marín ha informado, por su parte, de que para el día 1 habrá una reunión de la mesa sectorial, en la que estarán presentes los sindicatos, en la que se abordará cómo será la orden que ponga punto final a la fusión hospitalaria.

El mantenimiento de la convocatoria del 12-M se sustenta, en palabras de Hergueta, por no haberse dado respuesta a las demandas más urgentes que pasan, para la plataforma, por la apertura de la camas hospitalarias que están cerradas, una adecuada dotación de personal en Urgencias y centros de salud y la cobertura dotacional de lo que supuso el cierre del Blanca Paloma que disparó las listas de espera.