La instalación del saneamiento del edificio de Santa Marta está al 75%

Las obras de renovación de las instalaciones de saneamiento del inmueble afectado por el incendio del bazar chino en la barriada de Santa Marta se encuentran al 75% de ejecución. Así lo manifestó ayer el técnico, que comentó que se han colocado los bajantes "y falta el enganche en la planta baja", así como "alguna planta pendiente".

El arquitecto explicó que, no obstante, los vecinos del ala más afectada del portal número 37 así como los desalojados del 39, cuando regresen a sus casas tendrán que acondicionar sus viviendas, ya que tendrán que tapar las aperturas realizadas para introducir los tubos de la red de saneamiento y realizar actuaciones relacionadas con el acabado y la estética en aquellas zonas de las viviendas donde se haya actuado.

En cuanto a los vecinos del ala menos afectada del portal 37, todavía están pendientes de que Endesa restablezca el suministro eléctrico en el inmueble. El presidente de la comunidad de propietarios, José Mascareña, comentó que estaba previsto que técnicos de la compañía acudieran ayer al edificio, "pero no han venido", por lo que los vecinos "están desesperados y algunos cabreados, porque algunos querían volver ya a sus casas".

Ya está puesta la preinstalación y Endesa deberá colocar los contadores y "poner la luz". Ya hay suministro de agua, pero al no haber electricidad no funciona la bomba "y el agua no llega arriba".