Las ingenierías se impartirán en el campus del Carmen el próximo curso

Las ingenierías se impartirán en el campus del Carmen de la Universidad de Huelva a partir del próximo curso. Así lo manifestó ayer la rectora de la UHU, María Antonia Peña, que comentó que el nuevo edificio de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías estará listo en junio.

La rectora señaló que las obras para adecuar las instalaciones a la normativa vigente están licitadas. Éstas tienen un plazo de ejecución de dos meses, "de manera que a final de junio podrían estar terminadas y eso nos permitiría tener la licencia de primera ocupación".

Apuntó que la edificación "ha tardado tanto en construirse que ahora no cumple, aunque lo hacía en su origen cuando se proyectó, determinadas normativas que se han puesto en vigor", por lo que "nuestros técnicos han estado durante estos meses reuniéndose con los técnicos municipales acordando lo que había que incorporar al edificio y lo estamos haciendo". Indicó que no son grandes intervenciones, se trata de "puertas cortafuegos, aislamiento de algunos espacios... Es importante que este edificio se abra con todas las garantías de seguridad. Después de esperar diez años no vamos a precipitarnos, es un ejercicio de responsabilidad".

Considera que el verano, ya sin clases, "probablemente puede ser el mejor momento" para llevar a cabo el traslado del campus de La Rábida al del Carmen, ya que es "un traslado masivo". Según Peña, "no se puede interrumpir la marcha normal de los desarrollos académicos para hacer un traslado". Explicó que aunque las obras estén terminadas "habrá que aprovechar la interrupción de las clases para que el cambio se pueda hacer con normalidad y sin perturbación". Subrayó que "es un edificio muy grande y hay muchos profesores y alumnos".

La rectora de la Onubense acudió ayer a la conferencia Educación Ambiental: Activismo Social, impartida por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, en el marco del ciclo Diálogos, que forma parte de la programación de actos organizados con motivo de la celebración del 25 aniversario de la Universidad de Huelva. La actividad, a la que asistió un nutrido grupo de estudiantes, así como profesorado de la institución, tuvo lugar en el edificio José Isidoro Morales, en el campus de El Carmen.