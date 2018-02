La incidencia ha sido mayor que en otras ocasiones pero el virus no ha sido más dañino

Según indica el médico de familia Antonio Ortega, la gripe que aún sigue afectando a Huelva aunque en fase recesiva, "no ha sido muy virulenta pero sí es cierto que ha afectado a más gente que en temporadas precedentes". A ello hay que añadir que la vacuna ha sido menos eficaz que en ocasiones anteriores ya que en otros años ésta ha alcanzado hasta el 80% de los casos. En esta ocasión, el porcentaje ha sido mucho más bajo debido principalmente a la mutación sufrida por el virus. Hay que tener en cuenta que la vacuna no se prepara teniendo en cuenta la evolución o las cepas más habituales que el virus de la influenza ha tenido en el invierno anterior. Lo que se toma como referencia es lo acontecido en el invierno del hemisferio sur.

Aparte de esa cierta menor eficacia en esta ocasión de las dosis distribuidas, también es importante que "los profesionales sanitarios tengan tiempo para realizar educación para la salud y advertir de esta manera a la población, de que la vacuna de la gripe es solo para ese virus y no para otros que circulan en esta época", apuntó Ortega. Este médico se mostró escéptico a la hora de considerar que la incidencia de la gripe vuelva al alza después de haberse alcanzado el pico máximo. Lo que sí puede suceder es que con la llegada de estas bajas temperaturas, "se empeore la situación de los pacientes que tienen patologías crónicas", añadiendo a ello el hecho de que "este tipo de personas tardan luego tiempo en recuperar su estabilidad". De este modo, durante la época de gripe, hay dos tipos de pacientes que llegan a la consulta: los que no tienen patología crónica y los que sí. Los primeros son los que padecen los típicos síntomas de la enfermedad "pero que no ven afectados sus órganos vitales".

El segundo grupo es el formado por los que sí tienen alguna patología crónica y "cuando llega la gripe empeoran su estado y empiezan a padecer insuficiencia respiratoria, cardíaca u otros tipos de complicaciones".