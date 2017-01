El equipo de gobierno defiende la validez y legalidad del presupuesto

Tal y como era previsible, las aguas andan revueltas en el Ayuntamiento de la capital. El presupuesto de 2016, savia económica vinculada a la estrategia formulada por los socialistas en el año recién despedido para llevar a cabo sus iniciativas, podría acabar en los tribunales si la Administración del Estado decide interponer un recurso contencioso administrativo.

La calma chicha de los últimos meses se ha roto después de que el Consejo Consultivo Andaluz (CCA) haya emitido un informe desfavorable a la revisión de oficio de los acuerdos de junta de gobierno y pleno por los que el Consistorio se acogió al plan de rescate. En la sesión plenaria del 25 de julio de 2016 el equipo de gobierno, con el apoyo de C's, declaró nulo el rescate financiero solicitado por los populares cuando gobernaban la ciudad, lo que permitió que se aprobaran las cuentas para 2016 con posterioridad.

Sin embargo, el Consultivo ha desautorizado declarar nulo el citado rescate, después de que Hacienda, por su parte, presentara el 2 de noviembre un requerimiento en el que exigió al Ayuntamiento que se anule el acuerdo plenario del 1 de septiembre por el que se aprobaron definitivamente las cuentas. También elevó otro requerimiento al Consistorio para que se anulase la revisión de oficio del plan de rescate financiero al que estaba sometido el Ayuntamiento.

Sin embargo, el portavoz del equipo de gobierno, Manuel Gómez, insistió ayer en que "no hay ningún problema desde el punto de vista presupuestario en el Ayuntamiento". Esto es así porque, según explicó, las cuentas "siguen estando aprobadas, salvo que alguien las impugne". En ese caso, "habrá que estar a lo que se diga en los tribunales y cuando se diga", si bien el socialista insistió en que el dictamen del órgano superior de consulta en la comunidad autónoma andaluza "no afecta a los gastos que están comprometidos, de modo que estos son válidos perfectamente".

Según adujo Gómez, el presupuesto fue aprobado por el Pleno, que es el órgano que tiene la competencia para sacarlos adelante y, por ende, "el presupuesto de 2016 está aprobado legítimamente". Los presupuestos, en otras palabras, "no están anulados", después de que, gracias a al inicio del procedimiento de revisión de oficio , se recuperara la autonomía financiera ansiada por el equipo de gobierno local.

En estos momento, el PSOE está a la espera de que el CCA responda a su petición: una aclaración sobre el dictamen (vinculante) desfavorable a la petición del Ayuntamiento. Al respecto, el equipo de gobierno considera que el veredicto se centra más en las resoluciones de Hacienda que en las propias resoluciones del Ayuntamiento. "Nosotros no podemos pretender anular las resoluciones de Hacienda porque no somos competentes. Lo que se ha pedido es que aclare qué pasa con las del Ayuntamiento, que son las que nosotros entendemos que son nulas de pleno derecho", afirmó Gómez.

En cuanto al plan de empleo, una de las grandes apuestas del equipo de Gabriel Cruz desde que pisó la Alcaldía, Gómez aseguró que "el de 2017 está vinculado al presupuesto de ese año", mientras que el de 2016 está aprobado y vinculado al del pasado ejercicio, que es "perfectamente válido, legal y que está aprobado por el Pleno".

Precisamente, sobre la elaboración de las próximas cuentas, el portavoz señaló que hay que esperar la aclaración del CCA y después habrá que resolver el procedimiento de revisión de oficio. Será entonces cuando el PSOE consulte al secretario y al interventor para abordar el próximo presupuesto.

En un "limbo económico" -bajo el punto de vista del PP y de IU- ha dejado al Consistorio capitalino la gestión de Cruz . A la portavoz popular, Pilar Miranda, le preocupa el futuro de los expedientes de gastos comprometidos y avisa de que su grupo está dispuesto a "ir hasta las últimas consecuencias". Por su parte, el portavoz de IU, Pedro Jiménez, criticó la "situación de indefinición" actual, ya que "no sabemos ni qué va a hacer el equipo de gobierno, ni cuál va a ser el futuro del presupuesto que, a todas luces, para el Consultivo no ha sido aprobado de manera legal".

En este último extremo también insistió el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán. No obstante, indicó que los compromisos adquiridos no tienen por qué peligrar, si bien "al estar intervenidos, para las cuentas de 2017 necesitaremos el visto bueno de Hacienda". En este sentido, el presidente de C's, Ruperto Gallardo, manifestó que "la situación de las cuentas no va a variar mucho, al contar con un presupuesto ya aprobado en Pleno y en periodo de ejecución", aunque el de 2017 "podrá estar condicionado".

A pesar de ser consciente de la posible batalla judicial que podría avecinarse, Participa Huelva (al igual que C's), apoyó el rechazo al plan de ajuste y sus medidas porque, a juicio de su portavoz, Jesús Amador, imposibilitaban lograr más justicia social y empleo. Ayer, una vez más, el concejal aseguró que "apoyamos lo que se hizo y lo seguiremos haciendo".