La familia pedirá prisión permanente revisable en el crimen de El Campillo

La familia del arocheno José Rachón, víctima del crimen de El Campillo, pedirá la prisión permanente revisable para D.L.O.P., al que considera el cabecilla de la banda de cinco individuos que en la madrugada del 1 de septiembre de 2016 torturó y asesinó al anciano en su casa de campo de la finca Calero de El Campillo, aunque no descarta pedirla también para alguno más. Así lo avanzó ayer a Huelva Información el letrado de la acusación particular, Gustavo Arduán, quien explicó que reclamará esta pena "ante la extrema gravedad de los hechos". Será "la primera vez" que se requerirá la aplicación de esta medida en la provincia de Huelva, según indica el letrado.

En su venidero escrito de calificación, la acusación añadirá a los delitos ya referidos por el titular del Instrucción 2 de Valverde del Camino en su auto de transformación en procedimiento del Tribunal del Jurado -robo con fuerza, robo con violencia en casa habitada y asesinato- el de pertenencia a grupo criminal, "lo que conllevará un considerable aumento de las penas". Así, Arduán estima que el concurso de todos estos delitos podrán conllevar penas para ellos de "entre 25 y 30 años de prisión".

El abogado de la familia Rachón indicó a este periódico que "no me consta por el momento que se haya presentado recurso de reforma", a lo que añade que "no tendría tampoco mucho recorrido", teniendo en cuenta que los cinco encausados han reconocido los hechos, incluido el menor de edad que ya ha sido condenado y que queda excluido de este procedimiento judicial.

Gustavo Arduán explica que fue precisamente el adolescente el que asumió su participación en el crimen y que eso desencadenó que uno de los adultos, H.M.S.M., hablara "con nosotros a través de su abogado para decirnos que estaba arrepentido, que quería colaborar y pagar". Los otros tres "acabaron confesando después de ver que éste podía tener beneficios". En caso de negociar un acuerdo, "sólo lo haríamos con H.M.S.M., que es el que ha colaborado de forma eficiente".

Como ya adelantó ayer en primicia este rotativo, será un jurado popular el que juzgue el caso. El juez relata en el auto que el 31 de agosto de 2016 H.M.S.M., A.R.A., D.L.O.P. y el menor quedaron en la vivienda de J.A.R., en la barriada de La Naya de El Campillo, para "ir a robar el dinero que guardaba en la casa de campo José Rachón". Ya a las 1:45 del 1 de septiembre se dispusieron a perpetrar su idea. De camino a la finca Calero asaltaron las instalaciones de la piscina campillera. Cuando llegaron a su destino, a las 4:15, atacaron y torturaron durante casi dos horas al anciano para conseguir el dinero. Sólo obtuvieron 15 euros, una tele, tabaco y dos motosierras. La víctima falleció desangrada por la multitud de golpes recibidos.