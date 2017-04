Los expertos piden más tiempo para pronunciarse sobre los fosfoyesos

La comisión de expertos pide más tiempo para valorar el mejor procedimiento y adoptar "una solución global, definitiva y óptima a la problemática territorial y medioambiental" de las balsas de fosfoyesos en la marisma del Tinto. El comité considera fundamental conocer los efectos de la sobrepresión de los apilamientos sobre el entorno geológico para determinar el proyecto más adecuado a poner en marcha.

La Mesa de Participación de los Fosfoyesos de Huelva se reunió ayer para dar a conocer los primeros avances del comité designado por este órgano que debe dar una respuesta al problemas de los depósitos en Mendaña. A la reunión asistieron el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz y la subdegelada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos; así como representantes de grupos políticos de la oposición municipal, instituciones empresariales, organizaciones ecologistas, el movimiento vecinal, sindicatos y distintos colectivos.

La Junta solicita una prórroga del período para presentar alegaciones al proyecto

El presidente del comité de expertos, el catedrático del área de Estratigrafía y Sedimentología de la Universidad de Huelva, José Borrego, expuso los resultados iniciales de la investigación que está realizando sobre "una línea completamente nueva, que no se ha abordado nunca respecto al apilamiento de fosfoyesos, que es el estudio de la geología del subsuelo. Borrego explicó que mediante técnicas sísmicas de alta resolución se ha analizado el estado del sustrato sedimentario y se han localizado unas estructuras en la periferia de los apilamientos, detectándose un fenómeno de licuefacción que deberá ser tenido en cuenta en la definición de soluciones.

"Es esencial que estudiemos la evolución en el tiempo y en el espacio de estas estructuras para valorar el mejor procedimiento", indicó el presidente del comité, equipo que está investigando al mismo tiempo la posibilidad de extraer de los fosfoyesos elementos "con valor comercial".

El comité está integrado por diez especialistas y en él están implicadas la Universidad de Huelva, además de las de Sevilla y Granada, así como el Instituto Geológico y Minero de España y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

El proyecto de restauración de las balsas de fosfoyesos presentado por Fertiberia se encuentra en fase de exposición pública y consulta a las administraciones involucradas, de ahí que Fiscal justificara su presencia por la relevancia del momento. "Estar hoy aquí (por ayer) tiene más sentido que nunca para escuchar a las instituciones con solvencia científica a la hora de diseñar el papel que tiene que tener la Junta en un proyecto en el que la Administración sustantiva es el Gobierno de España", apuntó

El consejero anunció que su departamento ha pedido una ampliación de este periodo para poder tener pleno conocimiento sobre él, estudiarlo con prudencia y evitar pronunciamientos apresurados, ya que "el proyecto nos ha llegado muy tarde y hemos recibido 7.000 folios".

"Creemos que nuestra petición es razonable para analizarlo con un mínimo de rigor", dijo refiriéndose a la prórroga, y añadió que "esperamos que se nos conceda y, en cualquier caso, presentaremos las alegaciones siempre en tiempo y forma". Fiscal señaló que si se van a realizar estas alegaciones es porque en el tiempo en que los técnicos de la Consejería llevan estudiando el proyecto, consideran que es "mejorable".

El consejero destacó la "valentía y la responsabilidad del alcalde de Huelva al liderar este proceso en el que se busca la mejor solución posible a la regeneración de las marismas, a pesar de que no les corresponde en primera instancia" y criticó que "al Gobierno central no le oímos hablar de este tema, porque parece que no está entre sus prioridades".

El alcalde explicó que "de este trabajo de campo nacerá la propuesta técnica para recuperar las marismas del Tinto" y aseguró que se están ultimando los trámites para presentar alegaciones al proyecto de Fertiberia.

El comité de expertos trabaja desde el pasado mes de diciembre en la triple encomienda de trazar un diagnóstico sobre la situación de la zona de vertidos y apilamientos y la afección al entorno; el análisis y estudio del proyecto de la empresa: y alternativas para recuperar las 1.200 hectáreas de marisma afectadas. Para realizar esta labor, el comité requiere un presupuesto global de 795.500 euros. De momento se ha dispuesto ya de una primera partida de 100.000 euros y está pendiente de la resolución de la petición de otros 100.000 para este año.