En estudio una planta fotovoltaica para el suministro de energía en 2020

En una empresa consumidora de grandes cantidades de energía, la dependencia de sus costes es uno de los factores que más determina su rentabilidad. De hecho, Atlantic Copper tuvo el año pasado unos costes operativos de 128 millones de euros, de los que el 28% corresponden a la factura energética.

Para tratar de minimizarlo, la compañía firmará uno de los primeros contratos en España del denominado PPA, es decir, las siglas en inglés del Acuerdo de Venta de Energía. Su consumo actual es de 35 MW, del que el 20% proviene del propio aprovechamiento del calor, en buena parte realizado por investigaciones propias en el método de cogeneración. El objetivo, según explicó el responsable de la planta en Huelva, Miguel Palacios, es "conseguir llegar al 30% en este apartado y creemos que es factible a corto plazo".

Para ello, Atlantic Copper se ha convertido en una de las primeras empresas en España en suscribir el Contrato PPA, por el que se compromete a inyectar en la red la energía que genere, y el comprador a consumirla bajo unos términos contractuales que pueden o no restringir el despacho de dicha energía en un mercado liberalizado. Este tipo de contrato suele ser a largo plazo, terminado el cual, el dueño de la planta puede quedar en libertad de ofrecer su energía en el mercado. La existencia de este tipo de acuerdos, permite cubrirse ante los riesgos del mercado y, al mismo tiempo, garantizar el suministro a largo plazo.

Según señalaron ayer los responsables de la empresa, el proyecto debería ser aprobado de manera definitiva en el segundo o tercer trimestre del presente año, para proceder a poner en marcha todo el complejo sistema para su construcción (proyecto, licitación, adjudicación y construcción). Se contaría entonces con una planta fotovoltaica de generación de energía limpia con la que se reduciría de manera drástica el consumo eléctrico de la refinería.

No obstante, y aunque el proyecto no está sino en fase de estudio del mercado, podría ser que el mismo no se instalara en la provincia de Huelva. La directora general económico-financiera de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez, quiso adelantar que "hemos recibido varias propuestas de Extremadura, una región que apuesta de una manera decidida por este tipo de instalaciones que, por primera vez en mucho tiempo, han conseguido abaratar su fabricación; la disponibilidad es absoluta y los recursos también", algo que permitiría poder afrontar la construcción de una planta de 50 MW que sería suficiente para proporcionar el 25% de la energía necesaria.