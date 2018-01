La esquina de Jesús de la pasIón y san andrés

Aveces la pregunta es si hemos avanzado no ya sólo mucho, sino algo, en los cambios urbanísticos de la ciudad. Lejos de la pérdida del paisaje urbano más entrañable, que puede ser lo más grave y lo que más pese, hay otras que también se recuerdan porque hablan de otro tiempo.

Es lo que ocurre en la encrucijada de calles de Jesús de la Pasión y la de San Andrés con la Plaza de San Pedro. En este punto nunca fue fácil el tránsito, no ya para los vehículos que necesitaron de la regulación de un policía urbano. E, igualmente, una odisea para los peatones. Aquello si antes necesitó de los agentes locales de tráfico, ahora no es menos importante. Desaparecido el policía, no fue sustituido por un semáforo y el tráfico es mucho mayor. Más cuando el que accede a la ciudad por la avenida de San Sebastián ya no sigue hacia Pablo Rada porque no tiene opción de bajada por La Palmera a calle Puerto, ni tampoco por el centro, que es peatonal.

Así, la entrada se produce por la calle Jesús de la Pasión, la antigua de Silos, que es una vía especialmente importante en el trazado urbanístico de la ciudad. Constituyó históricamente la entrada a la ciudad, al foco donde estaba todo el centro oficial, el antiguo castillo, el cabildo y la parroquia. Una plaza que se cerraría en la época de la ciudad romana de Onuba. Esto se constata por los muros y otros restos arqueológicos que evidencian la posibilidad de que pudiera existir una puerta de acceso en este lugar. El trazado es muy extraño, son dos calles, las de Jesús de la Pasión y San Andrés, que vienen a internarse en esta esquina en la Plaza de San Pedro.

Su trazado actual da a entender que aquí el acceso es muy distinto a cualquier otra intersección de calles. El acceso desde Jesús de la Pasión es directo hacia la plaza, pero si se la quiere abandonar viniendo de la calle La Fuente, obliga a un giro en esta esquina como de salida por lo que fue la antigua puerta.

Este lío actual llevó al estudio en diferentes ocasiones y a la demanda vecinal de una mejor regulación, garantizando la actual unidad de la acera de la calle San Andrés hacia San Pedro, con un marcado tránsito de escolares; respetando así la línea histórica de la plaza. Aquí, en la esquina del azulejo del Señor de Pasión, falta un paso de peatones que enlace con la plaza de San Pedro. En Jesús de la Pasión también se necesita otro frente al bazar. No es fácil, pero hay que proteger al peatón y más cuando son escolares. Antes aquí se tenía a un policía, por algo sería.