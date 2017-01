"No hay que ser egoístas. Hay que dejar libre el camino de la representación a las nuevas generaciones"

Conoce como pocos las entrañas del comercio y también de la representación empresarial. Su vida va unida a ello y por eso reivindica el papel del empresario en general y del comerciante en particular. Respeta en grado superlativo al cliente, al que está obligado "a dar una respuesta a sus demandas". Es un defensor a ultranza del diálogo y de la implicación empresarial en el desarrollo de la economía. Después de 22 años al frente de la Asociación Provincial de Empresarios del Comercio de Huelva (CECA Comercio Huelva) cede el testigo a nuevas generaciones, precisamente cuando comienza una etapa "crucial" para el sector.

-Su trayectoria en el mundo de la representación empresarial comienza en 1982, después de casi una vida volcado en ella, ¿qué balance hace?

-Muy positivo. Me ha abierto las puertas en la sociedad onubense y también ha sido bueno para hacer efectiva la ampliación y mantenimiento de mi empresa. Y, otra cosa muy importante, me ha ayudado a tener dos grandes satisfacciones personales como haber recibido el Premio Onubenses del Año que conceden los lectores de Huelva Información y la Medalla de la Ciudad de Huelva. Tengo que decir que sin la ayuda de los comerciantes hubiera sido impensable, así como alcanzar la presidencia nacional y regional del sector.

-Y ahora le llega el momento de decir "hasta aquí".

-Te tienes que plantear el momento, sí; pero principalmente la cuestión es que no hay que ser egoísta. La forma de hacer comercio ha cambiado mucho y uno se plantea que hay gente más preparada, nuevas generaciones que tienen muchas ganas y que lo pueden hacer mejor que uno. Hay que dejar libre el camino.

-Deja la presidencia de CECA Comercio Huelva, pero mantiene la de la agrupación regional y la nacional, ¿no?

-Sí. Hay una cosa evidente que es que el ejercicio de la representación es diferente en cada caso. Las exigencias son diferentes. El comercio requiere que se esté en contacto directo y por las circunstancias económicas que hemos vivido en las organizaciones, hay menos técnicos y los propios empresarios somos los que tenemos que multiplicarnos y eso hace prácticamente inviable compartir tanto puesto y cargo.

-En estos más de veinte años la evolución ha sido espectacular...

-El comerciante y el comercio viven una evolución constante. Para mí el punto más importante han sido los 8 años de crisis, en los que no han faltado ilusión, ganas de abrir persianas a pesar de todo para atender a los consumidores y darles el servicio que siempre nos ha requerido. El comerciante está ahora más preparado, el comercio en cuanto a la demanda del consumidor ha cambiado y éste es el punto de inflexión más importante de cambio transcendental que ha sufrido y sufre el comercio. Hay un antes y un después a partir de este 2017.

-¿Por qué?

-Es esencial porque esperamos que sea el despegue de la economía, del consumo real, porque aunque llevamos aumentos de un 2 y un 3% y 26 meses de crecimiento continuado, hay empresas que se han dejado en su facturación entre el 60 y el 70% y recuperar eso va a requerir tiempo y que cada año se crezca de forma más rápida.

-¿Cuándo llegará definitivamente la era digital llega al comercio tradicional?

-Este 2017 debe ser el año en el que el comercio se integre definitivamente en la vía de lo digital. Tenemos que acceder a lo digital sí o si, tenemos que empezar a disfrutar de las virtudes y bondades de las nuevas tecnologías que conviven con nosotros día a día y eso, sumado con las mismas ganas e ilusión de antes, va a hacer que el comerciante, obligado también por la demanda del consumidor, cambie de formato y también de tendencia.

-¿Están preparados?

-Estamos preparados. Una de las demandas que llevamos más tiempo haciendo son las ayudas de las administraciones que ayuden al comercio de proximidad en este salto que tiene que hacer. Solos no podemos hacerlo; de ser así se quedarían muchos en el camino y el cambio es obligatorio. El contacto con los consumidores a través de las redes sociales es muy importante y estar en el marco de las nuevas tecnologías nos ayuda a sacar mayor rentabilidad.

-¿Llegará también la venta 'on line'?

-La cuenta on line será otro capítulo, casi nos vemos forzados a hacerlo, aunque el consumidor necesita la tienda física, que es muchas veces donde va a comprobar, palpar... Lo tenemos asumido y necesitamos la ayuda de la administración.

-Siempre demandan ayudas de la Administración...

-Nosotros somos correa de transmisión, el ciudadano demanda aparcamientos, toldos para no pasar calor..., las demandas llegan del ciudadano. Nosotros no estamos subvencionados, al margen de las ayudas por la implicación del sector en la ciudad y para la mejora de la competitividad del comercio, que también demanda el cliente.

-Usted ha sido siempre un defensor de todos los formatos, ¿la convivencia con las grandes superficies es buena?

-Cada vez que no se hacía la venta como se esperaba en los años de crisis se ha echado la culpa al vecino y en este mes de diciembre en el que ha ido bien la venta nadie dice nada de los otros. La competencia a las grandes cadenas de distribución se la hacen entre ellos. Aunque eso sí, seguimos reclamando un período de rebajas, aunque sea una semana; es importante porque ahora el consumidor no sabe a qué atenerse. No es bueno el desorden y hoy día el consumidor recela porque hay mucho desorden. Hay que dialogar mucho.

-¿Están preparados para mimar al turismo de crucero que llega cada vez más en cruceros?

-El comerciante ha estado a la altura, la hostelería se ha sumado y se sigue apostando por ello. Huelva por sus características, ha tenido muchísimo trasiego y eso pasa por la buena climatología que hay y porque tenemos una hostelería sensacional que ayuda a disfrutar las compras en pleno mes de diciembre. Ese modelo mediterráneo de comercio le gusta al que viene de fuera y además lo toma como modelo. Les gusta pasear y ver tiendas diferentes porque cada ciudad tiene un tipo de comercio que viene dado por la tipología propia de cada uno. Es muy atractivo y no se puede perder.

-¿El centro tiene futuro como arteria comercial?

-El centro nunca va a desaparecer. Iremos de la mano de la Administración local para subir escalones y ofrecer mejores servicios, pero no nos olvidemos que el Ayuntamiento está obligado a facilitar la movilidad de los consumidores.

-¿Se refiere a aparcamientos?

-Son cosas que hay que tener en cuenta y evitar que se repitan errores. Hace más de 20 años, yo iba con Pedro Rodríguez (antes de que fuera alcalde) de la mano para decirle a Juan Ceada (alcalde en esa época) que habilitase aparcamientos en la plaza de Las Monjas. Ha llovido mucho y seguimos sin aparcamientos. Estamos igual que casi toda la vida y eso es una asignatura pendiente que debemos tomar con toda la seriedad que requiere. Es un beneficio para los ciudadanos de esta provincia y los que lleguen de fuera. Lo que no podemos es poner trabas continuamente.

-¿Qué retos tiene el sector?

-Además de engancharnos a la nuevas tecnologías, terminar en las diferencias con otros modelos y evolucionar en cuanto al grupo asociación. Tenemos que ver que solos no vamos a ningún sitio, se han dado de baja muchas empresas por la crisis y se ha escuchado el típico tópico de "total, para lo que me dan" y eso no es cierto.

-Usted ha sido un defensor a ultranza de la unidad empresarial, ¿qué pasa ahora que parece que se pierde ese sentido?

-Es básico tener una mentalidad de unión, los empresarios tenemos que saber que no tenemos una organización para que nos resuelva problemas, sino que está para ayudarnos entre todos a resolver los problemas, el empresario debe ser activo.

-Pero ahora se tiende a la salida de algunas asociaciones...

-Es un problema porque sin unidad se rompe la cohesión que necesitamos. Cuando ocurren estos hechos creo que es porque faltan muchas horas de estar encerrados para llegar a un acuerdo entre los implicados. Cuando eso va a ocurrir o se prevé que puede pasar, se tienen que sentar tres o cinco, no más, y no levantarse hasta llegar a un acuerdo. Hemos apostado por un modelo que se llama FOE y esas siglas son las que hay que mantener. El modelo se puede modificar. ¿No estamos hablando de modificar la Constitución?, pues entonces creo yo que también podemos modificar los estatutos de nuestra federación. Pero habrá que sentarse para tener una solución consensuada. Falta mucho diálogo.

-¿Y puede enmendarse la situación?

-Yo he tenido esperanza, lo importante es que se sigan teniendo las manos tendidas, que se sigan respetando las personas, que somos las que pasamos, porque lo que se mantienen son la instituciones, y el empresario no puede estar sujeto a vaivenes. Hay que reunirse más allá de un órgano de dirección. Siempre lo he dicho y lo he practicado: un presidente no puede solo, tiene que tener un buen equipo.

-¿Y no lo hay?

-Personas hay y técnicos también. Ha habido una criba por la crisis, pero hay empresarios de nivel y equipo suficiente para hacerlo, pero hay que sentarse. Es cierto que en el tiempo de José Luis García-Palacios ha habido un problema sustancial que es el económico, pero creo que ya ha salido de ese trance y a partir de ahora va a tener más tiempo y se le va a agradecer. Él es un hombre que trabaja desde bien temprano en la organización y tiene una capacidad para salir adelante.

-Ahora que deja la presidencia provincial, a qué se va a dedicar?

-Mi empresa me lo requiere y a lo mejor ahora colaboro más en el CCA o ayudo más si me lo requiere el presidente. La experiencia es un grado.