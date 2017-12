El fin de una pesadilla

Ya a un nivel nacional, e incdiendo en lo dicho por González, diez asociaciones de pacientes y la Aehve (Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España) se han unido para plantear al Gobierno y a las comunidades autónomas la necesidad de compatibilizar la extensión efectiva en todo el territorio nacional del tratamiento de la hepatitis C para todos los pacientes independientemente de la gravedad de la enfermedad (lo que se está haciendo en Andalucía), con el inicio de un plan de cribado que permita aflorar los casos no diagnosticados. Están de acuerdo en que es necesario comenzar una estrategia de cribado, simultáneamente con el tratamiento de todos los pacientes diagnosticados. Si esa estrategia no se aborda en paralelo a la extensión del tratamiento, España corre el riesgo de desperdiciar los resultados logrados hasta ahora, que curan la infección en tasas superiores al 95%, porque el "agotamiento del diagnóstico" llevaría al cabo de una década a que nuestro sistema sanitario se encontrase nuevamente con un repunte de casos y un incremento de la prevalencia.

La única asignatura que aún queda por aprobar, añadió González, es localizar "a aquellas personas que puedan ser portadoras". Ese fue uno de los objetivos marcados para el plan integral para pacientes de hepatitis C "que prometió la Junta y que no se ha realizado".

Miguel Ángel González se mantiene como portavoz de la Plataforma de Afectados en Huelva. Confirmó los magníficos resultados de los nuevos tratamientos, fruto en gran medida de las movilizaciones realizadas. Explicó que los primeros pacientes en recibir los medicamentos fueron los de F3 y F4, que eran aquellos que tenían el hígado más afectado. Posteriormente se agregaron los de las fases F0 y F1en situaciones más leves. Tras los tratamientos, se realiza a los seis meses una analítica que ha de confirmar que no hay recidiva, es decir, que el organismo ya no tiene el virus.

La jefa de la Unidad de Infectología del Hospital Infanta Elena, Dolores Merino, confirmó que la situación de estos pacientes "ha experimentado un gran vuelco con el uso de esas terapias libres de Interferón". Además, uno de los argumentos que en su momento esgrimió la Administración para que estos pacientes no accedieran a los nuevos fármacos también se han desvanecido con el tiempo. Lo cierto es que medicamentos como el Sovaldi suponían un coste de unos 60.000 euros por paciente pero los precios han bajado hasta los 7.000 euros y eso sin contar que la curación supone un ahorro para la sanidad pública a medio y largo plazo. La espcialista del Infanta Elena añadió que el éxito de esos nuevos tratamientos ha sido tal que "la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha puesto como meta que la hepatitis C esté erradicada en 2020", es decir, de aquí a nada. Infectología ha estado tratando un colectivo de unos 170 pacientes a los que hay que sumar los seguidos por Digestivo. Desde el colectivo de pacientes se cuantificaba la cifra en unos 500 en sus distintas fases.

Mucho más cerca para que sea reconocida la especialidad médica

Una enorme satisfacción se mueve entre los especialistas que abordan las enfermedades infecciosas. Quizá a un nivel general no se sepa que se trata de una especialidad no reconocida como tal, lo que resulta un hecho insólito en el entorno de la Unión Europea. La jefa de Enfermedades Infecciosas del Infantas Elena, Dolores Merino, lo es asimismo de la Sociedad Andaluza de esta misma área sanitaria. La facultativa se congratuló del hecho de que hace escasas fechas la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley (PNL) en la que se insta a que se cree la especialidad médica de Enfermedades Infecciosas y que se haga de manera urgente. Ese reconocimiento, que lleva bloqueado siete años, redundará en beneficio de una mejor preparación, ya que el hecho de que a día de hoy siga sin ser reconocida como una especialidad, implica que no haya MIR centrados en este área de modo que en un amplio porcentaje, se trata de una especialidad autodidacta.

Merino recordó que "la mayoría de los infectólogos procedemos de Medicina Interna", que eran conscientes de que había unas infecciones que eran susceptibles de que les fueran aplicadas un tratamiento especial. Si este movimiento en este país comenzó con el VIH, siguió para dar respuesta sanitaria a otros fenómenos como la multirresistencia a los antibióticos, las infecciones procedentes de Trauma o las intrahospitalarias.

Curiosamente los facultativos españoles de Enfermedades Infecciosas tienen un gran prestigio más allá de nuestras fronteras.