"Que un camarero encarne a Gaspar será un broche a la Capitalidad Gastronómica"

El Ayuntamiento de la capital onubense ha querido hacer un guiño, en la Cabalgata de Reyes Magos, a la Capitalidad Gastronómica, titularidad que ostentó Huelva en 2017, con la elección de un profesional del sector hostelero para representar a uno de los Magos de Oriente. Eduardo González, que encarna a Gaspar, lleva treinta años en la hostelería y desde hace diez trabaja de camarero en el restaurante Azabache. Toda su vida ha deseado ponerse en la piel de uno de los Reyes Magos y recorrer en carroza las calles de su ciudad.

-Ser Rey Mago en Huelva era su sueño

Creo que va a ser una experiencia inolvidable para mí y la voy a vivir intensamente"El 28 de diciembre me dieron la noticia de que iba a ser rey mago y pensé que era una broma"Para mí lo más especial como Rey Gaspar será ver las caras de ilusión de los niños"No me lo esperaba aunque intentar ser Rey Mago en Huelva lo he intentado por todos los medios"

-Sí, es un sueño que se me va a hacer realidad, una experiencia muy emocionante sobre todo por mis dos nietas, por las caras de ilusión que me van a poner. Mi ilusión se va a hacer realidad.

-¿Esperaba que llegaría este momento?

-No, no me lo esperaba, aunque intentar lo he intentado por todos los medios, ver de qué manera podría ser Rey Mago de mi ciudad. Reconozco que he sido el pesado número uno en ese aspecto.

-Le ha tocado Gaspar, ¿está contento?

-Sí, además le he dicho al alcalde que va a tener un Rey Gaspar infantil porque soy el más bajito de los tres.

-¿Ha podido en otro contexto ser Rey Mago?

-No. Con el trabajo que realizo no tengo tiempo ni para poder ver la cabalgata. El trabajo de camarero, ya se sabe, es un trabajo de servicio y la gente se lo está pasando bien mientras tú estás trabajando, independientemente de que yo soy un privilegiado en el lugar en el que estoy, porque el restaurante Azabache me ha dado la oportunidad de poder ver cumplida mi ilusión, de otra manera ésta no podría ser posible por cuestiones laborables.

-Va a ser para usted una experiencia inolvidable

-Va a ser inolvidable y la voy a vivir intensamente.

-En esta ocasión, el Rey Gaspar tiene un perfil hostelero

-Sí, soy del gremio de la hostelería. Soy un privilegiado porque soy un empleado pero considero a los clientes del restaurante como si fueran míos y el trato y el cariño que les doy es como si el negocio fuera realmente mío, también mi jefe me lo permite.

-El año pasado fue el de la Capitalidad Gastronómica y éste va a ser para usted el año de las emociones

-Exacto. Creo que va a ser un broche para la Capitalidad Gastronómica de Huelva que un camarero encarne al Rey Gaspar en la capital onubense. Creo que a la ciudad le va a venir bien que un camarero ponga de esta manera el broche a esa Capitalidad Gastronómica.

-El martes fue coronado, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, por el alcalde de Huelva, ¿cómo está viviendo estos días previos?

-Empecé a vivirlo desde el pasado 28 de diciembre, porque me dieron la noticia de que iba a ser Rey Mago el 28, día de los Santos Inocentes, y pensé que era una broma. Lo estoy viviendo muy bien con los típicos nervios. Ya se ha difundido la noticia y te vas haciendo más conocido, todo el mundo te va dando la enhorabuena y te vas dando cuenta que es verdad, que voy a hacer realidad la ilusión que tenía.

-¿Cuál será para usted el momento más especial?

-Para mí lo más especial será ver la cara de ilusión de los niños, eso será lo más especial, pero lo más emotivo para mí va a ser la visita a los hospitales y a los ancianos. Tengo ganas de repartir esa ilusión a esas personas que no se pueden desplazar para ver la cabalgata en la calle. Eso va a ser muy emotivo y para mí va ser lo más importante.

-¿Quién va a formar parte de su séquito?

-Mis pajes van a ser mis dos hijos, el novio de mi hija y otros familiares.