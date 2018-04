En busca de los nuevos tres de marzo

De la celebración de un aniversario salió ayer un simbólico zarandeo a la sociedad onubense para salir del inmovilismo. Recuerdos contra la apatía. Mirar hacia atrás para reconocer el camino y apuntar al futuro con la certeza de los pasos a dar para avanzar. Ese ánimo tuvieron ayer los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva Tres de Marzo con la lectura de un manifiesto que pretende recuperar viejos laureles de la movilización social para reverdecer la actualidad.

No es casual que ese colectivo de egresados de la Onubense lleve esa fecha por nombre, como tampoco que la propia UHU instaurase desde un primer momento ese día en el calendario anual para la celebración propia. Hace poco más de mes y medio se cumplieron 30 años de esa movilización de 1988 que quedó para los anales locales como día de total unidad en la provincia en la reclamación de Universidad propia en Huelva. Este 3 de marzo pasado se iba a celebrar la efeméride por todo lo alto, con una fiesta con la que los antiguos alumnos pretendían recuperar la alegría de aquellos tiempos. La lluvia impidió el festejo y de ahí que ayer se volviera la vista de nuevo a la fecha y a la efeméride. Porque la consigna no necesita de días concretos para ser lanzada a todos los onubenses: "Ahora necesitamos nuevos 3 de marzo para ser constructores del futuro de Huelva", dicen. "Estamos en una provincia otra vez dormida y hay que volver a despertarla".

La idea se lanzó en el recuerdo que constituyó la lectura de un manifiesto por el trigésimo aniversario. Fue leído por la secretaria del Consejo de Alumnos de la Onubense, Fabiana Gaburi, en lo que fue también un primer acto celebrado en conjunto por antiguos y actuales estudiantes de la Universidad de Huelva, que remarcaron especialmente ese encuentro de pasado y presente en el citado escrito leído ayer en el centro de la Plaza de la Merced.

"Queremos recordar y reivindicar el Espíritu del Tres de Marzo, cuando la ciudadanía en su conjunto se comprometió con los universitarios, todos unidos con un objetivo común", apunta el escrito leído por Gaburi. "Cuando los onubenses nos agrupamos, somos mucho más efectivos. Cuánto echamos hoy de menos esa exigencia colectiva, la cooperación de todos y el apoyo mutuo para conseguir mejorar nuestra provincia".

El manifiesto de la fiesta destaca que "el 3 de marzo se salió de la grave apatía y se superaron los sentimientos de indefensión. Huelva quiso luchar por este presente que hoy tenemos".

Quienes allí estuvieron hace 30 años, en esa Plaza de las Monjas abarrotada, no olvidan las palabras del entonces director del Colegio Universitario de La Rábida, Manuel Carrasco, ante la masa reunida por el corte de bares, comercios y negocios, públicos y privados, durante toda la jornada. "Si las autoridades cierran los ojos a esto, es que no merecen ser nuestros representantes", dijo.

Aquella unión total en la lucha y la movilización pasó a ser recordada por todos como el Espíritu del Tres de Marzo, que es el mismo al que ahora invocan muchos de aquellos que protagonizaron el frente como jóvenes estudiantes.

"Queremos una política justa que satisfaga nuestras aspiraciones de ser igual que los demás, no más ni tampoco menos. Los políticos de Huelva deben luchar por lo justo, no por lo conveniente, pues no cumpliremos como ciudadanos si no luchamos por lo que consideramos justo. Siempre razonables y, como entonces, sin recurrir a la barbarie, porque queremos volver a sentirnos orgullosos de ser onubenses. Y es que la juventud y los universitarios somos capaces de mover a Huelva mucho mejor cualquier fuerza política, la juventud vale y hay que apoyarla".

Singular fue que entre los presentes estuvieran representantes de las dos principales formaciones políticas. Unos y otros, como tantos en Huelva, participantes y beneficiarios de aquella manifestación de 1988. Unidos ayer en La Merced, como separados están en otros asuntos de la actualidad que marca el desarrollo de la provincia. Quizá un primer paso, apelando a esos "duendes" del pasado "que consiguieron que casi por primera vez los onubenses nos pusiéramos de acuerdo en pedir algo juntos". Palabras no casuales para zarandear conciencias.