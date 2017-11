"Soy ambicioso, hay que aumentar esa influencia con más diversificación"

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, José Luis Ramos, aseguró que los resultados presentados ayer "son una radiografía, de gran rigor metodológico, de cómo influye la actividad del Puerto de Huelva en el empleo y en el VAB en el territorio, dos elementos fundamentales para transformar su área de influencia". Ramos reconoció que "estos datos sirven para traducir la intuición que tienen los ciudadanos a números" y ha puesto de relieve el valor de una actividad que "por cada empleo directo que genera se crean 5 puestos de trabajo entre indirectos e inducidos y por cada euro que invertimos estamos duplicando esa cantidad en términos de riqueza".

En cualquier caso y a pesar de asegurar que "reconocen que algo hemos hecho bien, no me resigno y soy ambicioso en conseguir que cada vez más riqueza se quede en el territorio, ya que como he dicho en repetidas oportunidades somos el gran casero de la economía onubense, que a través de una plataforma de negocios, conseguimos crear riqueza a través de la atracción de empresas y a la creación de empleo, algo fundamental en la provincia de Huelva".

Ramos insistió en que para ello, se va a basar en una "estrategia de diversificación", como uno de los objetivos básicos de su actuación al frente del futuro del Puerto de Huelva. En este sentido, el responsable de sus líneas maestras, recordó que además de asentar el tráfico graneles, "las nuevas líneas de negocio que se han abierto en los muelles van a resultar determinantes a la hora de encarar el futuro portuario". Así, los nuevos tráficos de contenedores en el Muelle Sur, así como las próximas ampliaciones que se prevén en un futuro inmediato, serán "importantes a la hora de asentar el efecto arrastre y continuar la senda de crecimiento emprendida desde hace tiempo y que pretendemos impulsar en el futuro".

Desde la Autoridad Portuaria, "no me resigno a que ese Valor Añadido que generamos se vaya fuera y tenemos que ser conscientes de ello para luchar por que se quede en Huelva y genere riqueza en una provincia que la produce y la necesita". Además, recordó que "el empleo que se genera en la comunidad portuaria es "de una gran calidad, cualificación y retribución, en la Autoridad Portuaria, por ejemplo, el 40% de los empleos son de alto nivel profesional".