Cruz no pone fecha al acuerdo con Hacienda para poner fin al bloqueo de las cuentas del Recre

El acuerdo del Ayuntamiento de la capital con la Agencia Tributaria para que se levante el embargo que pesa sobre las cuentas del Recreativo de Huelva -una situación que dura ya más de tres años- sigue sin tener fecha. Según aseguró esta mañana el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, durante un desayuno informativo con la prensa, lanzar una fecha sería "aventurado" y supondría, a su juicio, "jugar con las expectativas y sentimientos de la gente".

El regidor apuntó que, según se vayan resolviendo los problemas, lo irá comunicando de forma puntual, si bien insistió en que en estos momentos no es posible marcar un horizonte temporal para cerrar el acuerdo: "No podría decir si va ser en diez días o en diez meses. Hablo de dos fechas extremas porque no son tales, ya que lo que quiero decir que se trata de un tema complejo con el que no se pueden hacer previsiones".

De cara al 128 aniversario del club, el regidor recordó que la situación del Recreativo es "extremadamente compleja". Tanto es así, que dijo que por su complejidad "técnica" y "emocional", y por lo que representa el club, se trata del tema más dificultoso al que se enfrenta el Ayuntamiento en este mandato y que, además, requiere una intensidad enorme.

"Esto no es una cuestión de un camino en el que vas dando pasos y puedas hacer una previsión de aquí a quince días. Aquí hay un trabajo incesante, que no ha parado desde antes incluso de la expropiación. Aquí se están intentando resolver todas las cuestiones para despejar definitivamente el camino del Recreativo", manifestó.

En este punto, bajo su punto de vista, lo que hay que hacer es trabajar desde la máxima discreción y con todas las garantías para poder conseguir "ese regalo que todos esperamos y que es el despeje definitivo del camino".