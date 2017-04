Vuelven a denunciar irregularidades en las oposiciones de Emtusa

Las oposiciones de Emtusa siguen trayendo cola. Según ha tenido conocimiento Huelva Información, un grupo de personas, que han opositado en las pruebas de acceso a la bolsa de empleo temporal convocada por la Empresa Municipal de Transportes Urbanos, denuncia algunas irregularidades durante el proceso.

Un total de 12 personas, de las cuales 11 han pasado todas las pruebas exigidas en el proceso de selección, se quejan de anomalías que presentan desigualdad en algunos puntos de la bases que han tenido que seguir durante el transcurso de pruebas.

Las notas de las pruebas todavía son provisionales a la espera de las oficiales

De esta forma, los denunciantes explican que todos los aspirantes debían tener, como requisito, el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) en regla cuando se fuese a producir la última prueba del proceso de selección, que es el reconocimiento médico. Con todo, este grupo de opositores afirma que tienen en conocimiento y documentado que "por lo menos dos personas no tenía el CAP vigente", hecho que "en las bases lo pone claramente".

Así las cosas, "los dos que lo tenían caducado, pasaron y están en las listas" hecho por el cual "los demás nos vemos perjudicados en un puesto o dos" debido a que el corte de entrada a trabajar "es de mayor a menor por la nota".

El cupo de la bolsa de empleo temporal es de 50 puestos, aún así, sólo 47 personas llegaron a la prueba del reconocimiento médico en la que "40 personas pasaron el corte". Y aunque, no aparece nada en las bases del proceso que no lo pudiera hacer, "los siete opositores que fueron rechazados tras el reconocimiento, reclamaron la prueba y se les va a repetir". De esta forma "nos parece un tanto injusto que se repita un reconocimiento médico y no una prueba práctica por ejemplo".

Con todo, los denunciantes ante el proceso de selección, explican la importancia de estos detalles puesto que estar más arriba o abajo en la lista final "hace que entres a trabajar antes o después". O incluso, "que no llegues a trabajar" puesto que al ser una bolsa de trabajo temporal durante dos años "es probable que los últimos de la lista no lleguen a entrar a trabajar ningún día, y así tendrían que volver a presentarse otra vez a las oposiciones".

A raíz de la misma parcela del tema, el grupo de opositores que denuncia irregularidades en el proceso, explican que "se está escuchando que van a entrar ocho personas a trabajar en breve", que van a ser "los que tengan más continuidad en el trabajo" y el resto "entrarán para sustituciones y demás" por lo que "seguramente algunos no entremos a trabajar, directamente". De ahí la importancia "de perder uno o dos puestos en las listas de selección por el hecho de que haya dos personas que han tenido irregularidades con el CAP".