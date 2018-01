TurismoEl sector cierra un año de récord y busca consolidarse en 2018

El año comienza con un reto claro en el sector turístico: consolidar el destino para ser competitivos con los mercados que hasta ahora habían perdido fuerza en el área del Mediterráneo por su inestabilidad. El mensaje es nítido: "Hay que seguir mejorando". Y eso que 2017 se cierra con cifras récord y pasará como uno de los mejores de los que sucedieron a la crisis. El camino para continuar creciendo se sigue, pero en medio se aferra una piedra que frena cualquier progreso: la falta de infraestructuras.

A falta de los datos definitivos que se harán públicos a final de mes, el año que acaba de terminará dejará registros superiores a los del anterior. Sin tener en cuenta diciembre, ya se superan las pernoctaciones que hubo en los doce meses de 2016 porque sólo hasta noviembre se alcanzaron los poco más de 4 millones, frente a 3,88 millones que hubo en todo el año anterior. Lo mismo ocurre con el número de visitantes que eligió Huelva para el destino de sus vacaciones. Hasta noviembre de 2017 hubo 1,01 millones frente a los 977.844 del mismo período del año anterior. De ahí que el presidente del Círculo Empresarial de Turismo, José Manuel Díaz, entienda que 2017 ha sido un año "bueno" para todos los segmentos del sector. Pero es que además, prácticamente se han conseguido recuperar registros anteriores a la crisis y ya se está "muy cerca" de volver a los precios que había en 2008. Aquí ha sido determinante el trabajo de promoción, pero además es que 2017 ha sido "excepcional" en cuanto al tiempo y el factor climatológico es esencial en Huelva. Por si fuera poco, "el calendario de puentes ha sido prácticamente de diseño" para favorecer la llegada de turistas.

El turista extranjero coge fuerza y eleva casi un 20% las pernoctaciones en un solo año

La buena marcha llega especialmente de la mano del turismo extranjero, que es el que ha ganado terreno en las reservas hoteleras. De hecho, las noches de hotel entre los nacionales bajan un 2,67%, frente al alza de un 18,22% de las de los extranjeros. Prácticamente la misma evolución que se aprecia entre los viajeros: los que llegan desde nuestro país se rebajan en un 2,41% mientras que los foráneos suben un 17,69%.

De ahí que se busque esa consolidación que permita a Huelva competir con las camas que durante este año se sumarán en zonas como Túnez, o, a medio plazo, Turquía y Grecia. Los touroperadores no han querido arriesgarse y apostar por esos mercados en los dos últimos años, pero la situación va cambiando e inevitablemente "su recuperación debilita nuestra oferta".

Los números mejoran pero lo hacen ante un muro que de momento parece infranqueable: el de las infraestructuras. "Si no hay accesibilidad al destino, poco se puede hacer por mucho que el producto que se ofrece sea exquisito", insisten desde el sector. Y es que la provincia onubense se presenta como un destino que no puede competir con otros en la oferta de fines de semana y puentes de tres días en temporada baja porque hoy por hoy la rentabilidad de un viaje se mide por los tiempos que requieren los desplazamientos y Huelva precisa de muchas horas para ello, ante la ausencia de la alta velocidad, "de la que sí disponen todos nuestros competidores". La falta de comunicaciones es la eterna reivindicación que el sector pone sobre la mesa y en la lista se prioriza además de la velocidad ferroviaria, la mejora de la N-435 y el impulso al aeropuerto, "indispensable además de ser la comunicación más rentable y viable por inversión y tiempo de ejecución". Los empresarios del sector no renuncian a ello aunque no pueden evitar cierta impotencia cuando reconocen que en materia de infraestructuras "estamos anclados desde hace 25 años".

Esa situación también frena el turismo de eventos y congresos, uno los segmentos en los que el sector había confiado para romper la estacionalidad del destino, marcado inevitablemente por el turismo de sol y playa en temporada alta. Para ello, la provincia cuenta con una docena de instalaciones privadas capaces de acoger a más de 300 personas (el límite a partir del cual se considera que una reunión se convierte en congreso o incentivo), concentradas en su mayoría a lo largo del litoral. Pero eso no es suficiente. El cliente que se engloba en el segmento MICE, (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), o lo que es lo mismo: encuentros, incentivos, congresos y ferias, mide el tiempo de forma milimétrica y demanda una agenda que, con el viaje incluido, no vaya más allá de los dos o tres días como mucho. "Eso en Huelva es imposible y es una pena a pesar de que -detalla Díaz- Huelva es una ciudad que no está quemada en este sentido, lo nuevo atrae y hay que rotar los destinos congresuales", reiteran desde el sector.

Con todo, el sector se muestra optimista de cara a un futuro en el que los números ya permiten recuperar un volumen de inversión que repercuta en la renovación de la planta hotelera, vital para conservar la imagen de calidad que caracteriza a la oferta onubense que, de forma paralela al segmento vacacional de sol y playa, ya reivindica su propio puesto en otras ofertas como la del golf y la de la naturaleza o la ornitología.