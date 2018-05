Toscano dice que "aún no se ha hablado" de la lista a la Alcaldía que liderará Marín

No barajan una estimación temporal concreta. La lista que encabezará la candidata popular a la Alcaldía de Huelva, Pilar Marín, se conocerá cuando la dirección nacional determine los plazos para todos los municipios. Así lo señaló ayer el secretario general de la formación en Huelva, David Toscano, quien recordó que queda un año por delante para las elecciones municipales y, por lo tanto, "aún no se ha hablado" sobre quiénes serán los integrantes del equipo liderado por la decana de la facultad de Ciencias del Trabajo.

"En este partido tenemos las ideas bastante claras y en su momento se dará buena cuenta de ello", se limitó a señalar el popular, quien rehusó ofrecer detalle alguno sobre si la candidatura será una apuesta por la renovación o si, por el contrario, seguirá una línea continuista.

Habrá que esperar, por lo tanto, para conocer de quién se rodeará Marín, aunque hay quienes afirman que, en principio, del elenco de ediles actuales sólo repetirían la portavoz popular, Pilar Miranda, y Berta Centeno.

"Contaremos con todo el que quiera participar para trabajar por Huelva", señaló la propia Marín cuando fue presentada por la dirección del PP como alcaldable. No obstante, a renglón seguido, dijo tener claro que hay que dar "una imagen renovadora, fresca y limpia". Lo que viene de atrás -la crisis del PP en la capital y la demanda de las bases por tener una mayor participación en las decisiones- ha quedado excluido del nuevo horizonte que se ha marcado: "Yo empiezo hoy y todo lo que viene de atrás para mí no existe. No tengo herencia antigua y voy para adelante", manifestó.

Según recordó ayer Toscano, en estos momentos Marín trabaja para conocer de primera mano las necesidades reales que tiene la ciudad, por lo que "está escuchando no sólo a gente del Partido Popular, sino a toda la sociedad". Una labor que a su juicio es "magnífica", ya que "está aportando muchas ideas" y, sobre todo, "está escuchando, que es lo que necesita esta ciudad".

Respecto al bajo nivel de conocimiento que hay de la candidata, Toscano señaló que Marín es conocida en su ámbito y va ampliando el círculo. A su juicio, lo importante es que se trata de una persona que es cercana y, además, "se ve como alguien que escucha, algo que desde el Gobierno capitalino no se hace demasiado en los últimos años".