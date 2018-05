Satisfacción en el alcalde y el presidente de Diputación por el "cambio de pulso del Gobierno"

Ni el alcalde de Huelva, ni el presidente de la Diputación, ocultaron su satisfacción por el compromiso expuesto ayer por el ministro de Fomento sobre la llegada de la Alta Velocidad ferroviaria a la capital onubense. Más aún cuando se trata de la misma persona que hace apenas dos meses, en una reunión muchas veces solicitada y por fin atendida, no pasó de la cantidad de 400 millones de euros contemplada en el plan de inversión plurianual de los Presupuestos Generales del Estado (que no obliga a nada) y de un tren de altas prestaciones, no de Alta Velocidad. Ambos también coincidieron en la necesidad de estar "vigilantes" para que el compromiso lanzado por De la Serna se llegue a cumplir.

Gabriel Cruz reconoció que estaba "contento por la estación porque es el elemento necesario para el desarrollo de la ciudad desde el punto de vista urbanístico y que supone la culminación de todas las infraestructuras necesarias". En cuanto a la conexión Huelva-Sevilla, se mostró también "muy contento porque hace dos meses en el despacho del ministro nos dijo que lo que había eran altas prestaciones y ancho ibérico y no Alta Velocidad. Hace unos quince días, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, corroboró estas palabras. Estoy contento de que sea sensible a las necesidades de Huelva. El Puerto, que representa los mejores números de España, junto con la agricultura, el turismo y los servicios, necesita estar en la vanguardia de la comunicación". El regidor municipal reclamó la presión institucional a la que quiso sumar "a la ciudadanía porque su labor y su perseverancia, han posibilitado ese cambio. Estoy satisfecho porque de la reunión se hayan modificado los planteamientos. Queremos que se publique ya el estudio informativo para sumar voluntades. El Ayuntamiento de Huelva se va a mostrar proactivo en cuanto nos corresponda. Vamos a impulsar desde la confianza y la lealtad y la determinación de poder conseguirlo. En este alcalde van a contar con un colaborador".

Por su parte, Ignacio Caraballo expuso su satisfacción por haber conseguido "en dos meses cambiar el pulso del Gobierno es muy importante y lo ha hecho la presión de las administraciones y de los ciudadanos de Huelva. Cuando nos reunimos con el ministro nos hablaba de 400 millones de euros, algo que era imposible que llegara; hoy ha cambiado y ha puesto el listón de 1.000 o 1.200 millones de euros. Me pongo a disposición del Gobierno para agilizar los plazos. No queremos que esto se eternice y que sea flor de un día que aparece cerca de las elecciones. Queremos que se haga a la mayor brevedad posible. Nos reuniremos porque el AVE es un sentir y una necesidad de los ciudadanos".