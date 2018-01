El SAS deja rebasar el plazo para una operación y el paciente se tratará en Sevilla

Carlos Vázquez Vargas se encuentra finalmente en espera para ser operado de doble escoliosis múltiple en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Este onubense de 44 años de edad ve con confianza que por fin se acerca el final de mucho sufrimiento, aunque denuncia que el SAS no ha respetado los plazos de respuesta para una intervención quirúrgica que, en su caso, llegaban a los 180 días, lo que provoca una incertidumbre añadida a todo un rosario de vicisitudes que ha vivido en los últimos años.

Carlos Vázquez inicia su andadura hospitalaria en 2014, cuando sufre unos tremendos dolores de espalda. Un año después llega al hospital, donde en Cirugía Ortopédica le dicen que la única solución que tiene es operarse. Sin embargo el plazo de las pruebas para el preoperatorio se les pasa, si bien finalmente le comunican que la intervención tendrá lugar en noviembre de 2016. Es en enero de 2017 cuando se activa el proceso y se fija para marzo la operación, en concreto para el día 13. Pero la noche anterior recibe la visita del médico que le iba a operar para decirle que no le va a intervenir de la columna entera, sino sólo de la mitad superior, lo que contradecía lo dicho en principio. Pero las sorpresas no acabarán ahí: ya en el quirófano, el médico le dice que no le va a operar porque no hay espacio en la UCI para cuando salga del quirófano y le conmina a que se vaya a su casa y que no espere intervención alguna.

El asombro es mayúsculo y comprensible. Carlos Vázquez no sabe a qué atenerse. Unos meses después, en junio, recibe una nueva citación. En este caso se trata de un neurocirujano, que asimismo le dice que él tampoco lo va a intervenir al tratarse de una operación muy complicada. Con ello, Carlos entiende que lo que pasó en marzo fue la negativa de aquel médico a operarlo por temor a no ser capaz de asumir una situación complicada como la que Carlos presenta en su columna. La alternativa que le presenta el neurocirujano es que pida una libre elección y que la haga al Virgen del Rocío.

El médico le dice a Carlos que hablará con el doctor Julio Valencia, de Neurocirugía del Virgen del Rocío, para ponerle en antecedentes y que le enviará el historial médico. Esto fue llevado a Atención al Usuario en junio del año pasado. Pasa el tiempo y Carlos no ve novedades, por lo que cree que recibirá una llamada desde el Virgen del Rocío. Se acerca al Juan Ramón en noviembre y le dicen que aún está en lista de espera en el hospital onubense y que el traslado no se ha efectuado al centro sevillano. A Carlos le dicen que el traslado debe ser realizado por sí mismo a través de Salud Responde, cuando él había creído que la carta del neurocirujano de Huelva y la llamada telefónica al especialista del Virgen del Rocío iban a ser suficientes.

Aclarada la confusión, Carlos realiza el traslado el 5 de diciembre pero cuando pensaba que todo estaba solucionado, surge un nuevo contratiempo. Salud Responde le explica que en el momento del traslado se debería haber parado el tiempo de respuesta asistencial para ser operado, ya que en el hospital sevillano deberá ser visto de nuevo en consulta e iniciar un nuevo procedimiento. Sin embargo eso así no ha sucedido y por tanto se han rebasado los 180 días estipulados en el Decreto de la Junta de Andalucía. Desde el mismo salud Responde le informan de que a partir de este momento él ya puede elegir quién le puede operar, incluida la sanidad privada, ya que el SAS tendrá que costear ese gasto.

Sea como sea la decisión final que Carlos asuma, lo que es evidente es que una serie de despropósitos le han llevado a una situación en que no ve solución a sus terribles dolores de espalda.