El Puerto de Huelva mantiene su hoja de ruta en la zona logística de Majarabique

Los tiempos así decididos son fundamentales de cara a los objetivos que persigue Huelva con este nodo logístico, ya que bajo ningún concepto se quiere que se retrase lo más mínimo. Los compromisos comerciales alcanzados por el Puerto de Huelva, aún no concretados, pueden verse más que comprometidos si la resolución del asunto no es lo rápido que se pretende.

El propio delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, confirmó en todos sus extremos la información adelantada ayer por Huelva Información y explicó que "será a partir de que se aclare la situación jurídica de la licitación, es decir, una vez que Adif resuelva el recurso presentado por la Autoridad Portuaria de Sevilla y que esperamos que no se demore mucho, cuando se buscará la participación del puerto sevillano". El máximo responsable del Ejecutivo central en la comunidad autónoma puntualizó que "será Huelva la que licite la explotación del nodo logístico, para después adjudicar su explotación posterior, en la que Sevilla entrará en un porcentaje que se acordará con posterioridad".

El acuerdo logrado ayer entre los puertos de Huelva y Sevilla a instancias del presidente de Puertos del Estado, José Llorca, no varía en absoluto los planes que la Autoridad Portuaria de Huelva tiene, desde el comienzo, sobre el área logística. Según pudo conocer Huelva Información , éstos se centrarían en poner en marcha el nodo logístico poco después del próximo verano, una vez cumplidos los trámites que comenzarían en breve con la adjudicación de la licitación para la explotación de los terrenos, pendiente de la resolución de Adif, que se prevé que se produzca de manera inmediata.

La FOE señala que ambos puertos son complementarios

El presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios, reconoció que los puertos de Huelva y Sevilla "pueden ser perfectamente complementarios", indicando además que el desarrollo de la terminal ferroviaria de Majarabique "puede ser el argumento para que lo empiecen a comprender ambas autoridades portuarias". García-Palacios quiso dejar claro que el puerto de Huelva "ha hecho lo que tenía que hacer por descontado", al licitar este proyecto, a lo que ha añadido que "a lo mejor el puerto de Sevilla no ha podido hacer lo que debía haber hecho, ya que cada puerto tiene circunstancias distintas. Lo que no comprendo es que dos provincias no se unan, ya que pueden tener un potencial extraordinario si coordinan sus esfuerzos".