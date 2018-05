Profesores de la UHU defienden los cabezos como Monumento Natural

Colectivos ciudadanos se unen en una campaña reivindicativa

Las plataformas Parque Moret y Huelva Te Mira y las tres federaciones de asociaciones de vecinos de la capital onubense, Tartessos, Saltés y Odiel, se reunieron en la sede de la Asociación de Vecinos del Matadero para coordinar la Campaña en Defensa de los Cabezos de Huelva. Desde la Plataforma Parque Moret se manifestó que los cabezos de Huelva son la seña de indentidad de la urbe, "sin ellos la ciudad no sería más que unas construcciones sobre marismas al borde de la Ría". Subrayaron desde el colectivo ciudadano que durante siglos los cabezos "dieron cobijo y protección a la sociedad tartéssica y a nuestros antepasados. En ellos perviven los únicos vestigios de su esplendor y de su milenaria existencia que la convierten en la ciudad más antigua del occidente europeo", a lo que añadieron que Huelva, "que tantas veces ha visto cómo expoliaban su patrimonio arqueológico y cultural por todos cuantos la han dominado durante siglos, no puede consentir que le roben sus señas de identidad bajo un alicatado de los pocos cabezos que le quedan". Por lo que la campaña reivindicativa en defensa de estos elementos naturales, comenzará con un acto que tendrá lugar el próximo sábado 26 de mayo, a partir de las once de la mañana desde los cabezos de la Joya, Mondaca y Conquero, a la altura de la clínica los Naranjos, la esquina con la plaza de la Merced, en la plaza de toros y la Fuente Vieja, a la que se convoca a todos los onubenses "a manifestar su amor a su tierra y su afán por determinar su destino", indicaron desde la Plataforma Parque Moret. Se trata de "unir nuestras manos unos a otros para abrazar y defender nuestros cabezos de la especulación inmobiliaria, que quiere alicatarlos, y de la desidia de sus gobernantes, que pretenden quitar a los onubenses su seña de identidad". Confían los convocantes en que este 26 de mayo sea "un nuevo comienzo y el renacer para nuestra milenaria ciudad. En nosotros está conseguirlo" e invitan a los ciudadanos a sumarse a la iniciativa porque "nuestras manos estarán esperando unirse a las tuyas".