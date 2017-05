Peña quiere iniciar una etapa de "transparencia y participación"

"Si resulto elegida rectora, me gustaría que se me recordara más por cómo lo he hecho que por lo que he hecho". Estas palabras fueron pronunciadas en la tarde de ayer por la candidata María Antonia Peña en la clausura de su campaña que tuvo lugar en el salón de actos de la Facultad de Derecho.

Peña subrayó su interés en llevar a la Universidad de Huelva, una etapa marcada por las relaciones humanas, la transparencia y la participación. Uno de sus anhelos es que "la Onubense sea un referente del mundo universitario andaluz y que, una vez insertada en su provincia que es su referente principal, se proyecte en la comunidad, España y a nivel internacional".

La también catedrática de Historia Contemporánea explicó que "el programa que hemos elaborado es un programa de futuro, atractivo e ilusionante". Peña entiende que "es el momento de apostar con valentía para cambiar las cosas y marcar un nuevo rumbo". Calificó el programa de las más de 500 propuestas, de "completo y sencillo". Refiriéndose al profesorado, expresó su deseo de que "trabaje disfrutando de la docencia y la investigación y eso lo conseguirán en buena medida, si se le libera de la labor burocrática que se le exige". Para el PAS, confió en que "se sienta por fin como parte valorada de la Universidad".

Antes de que la candidata tomara la palabra, lo hicieron dos de los miembros de su propuesta de equipo: Juan Márquez y Beatriz Aranda. Ambos ratificaron la idea de la candidatura de la ilusión que ha sido una de las palabras claves durante estos días de campaña para María Antonia Peña. Destacaron, del programa electoral, el que la candidata a rectora haya firmado un código ético. Respecto al profesorado destacaron la intención de aprovechar al máximo la tasa de reposición y evitar en la medida de la posible la precariedad. Indicaron que la candidatura ha mantenido 12 reuniones con el PAS para los que ofrecen promoción, facilitar su formación y la conciliación familiar".

Tras ellos, tomaron la palabra Cinta y Aleix delegados de Ingeniería Energética y Trabajo Social, respectivamente. Desearon que "la Universidad trate a loa estudiantes como personas y no como números" y pidieron una convocatoria en diciembre, prácticas de calidad en empresas y un fondo social. Para estos representantes de los estudiantes, María Antonia Peña representa "el anhelo de transparencia, diálogo y consenso".