El Parque Moret sigue inacabado una década después de su inauguración

El 20 de enero de 2007 se inauguró el Parque Moret, un espacio público de 30 hectáreas cuya configuración sigue sin completarse once años después. "Es un parque inacabado, esperamos que en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) se tengan en cuenta los elementos que faltan", comenta el portavoz de la Plataforma del Parque Moret, José Brejano, que apunta que faltan por construir el espacio escénico y el observatorio astronómico, así como terminar la zona de acampada, "que se dejó a medio hacer", y dotar el espacio público de aseos y fuentes de agua potable.

A todo ello, se une el Centro de Interpretación Arqueológica, para el que se había reservado la Casa Duclós, que fue demolida el pasado 8 de julio sin que el Ayuntamiento tuviese constancia de ello y el caso está ahora en el juzgado.

La Plataforma propone incluir en la Edusi la rehabilitación del edificio del Polígono de tiro

En la Edusi se contempla el espacio escénico así como una pasarela peatonal que conectará la parte alta del parque con el barrio de La Hispanidad, una propuesta esta última del Distrito V, así como circuitos biosaludables y áreas de calistenia. El colectivo ciudadano propone que también se incluya la rehabilitación del edificio del Polígono de tiro, así como los aseos públicos y las fuentes de agua potable, de los que carece el parque. La Plataforma ya trasladó en su día a Aguas de Huelva los distintos puntos en los que se podrían instalar esas fuentes de agua potable.

No obstante, el colectivo ciudadano señala que de nada sirve que se invierta en la zona si no se pone vigilancia. Indica que la presencia policial es fundamental para que no se sigan cometiendo actos vandálicos. "No hay semana en la que no haya un acto vandálico", afirma Brejano, que denuncia que se producen "hurtos en los huertos", el número de ellos se ha ampliado y han pasado a cuarenta y nueve parcelas individuales, y "destrozos en las instalaciones". Hay mesas junto a las barbacoas a las que les faltan tablas, aparcabicis que se han quedado sin parte de los soportes, pintadas en los juegos infantiles y cristales rotos en las ventanas del centro de recepción.

Según Brejano, no se cierran todas las puertas del parque por las noches, "y es cuando éste queda a expensas de lo que quieran hacer. El problema son las noches y los fines de semana".

Muchas de las dotaciones con las que contaba el espacio se perdieron. Fueron objeto de actos vandálicos y no se repusieron. Es el caso de la caseta del embarcadero y de una de las áreas infantiles. Un incendio el pasado año destruyó la caseta de madera del embarcadero de la laguna principal, y en el espacio de juegos infantiles, ubicado a unos metros de las instalaciones de Aguas de Huelva, "destrozaron, hace más de un año, todos los juegos e incluso las vallas, lo dejaron inservible". Se limpió el espacio "y no hay previsto hacer nada en él", a lo que Jesús García, miembro del Parque Moret, añade que todo aquello que sufre daños "desaparece para siempre".

"Si no hay vigilancia todo lo que se haga aquí es tirar el dinero, no hay concienciación ciudadana", subraya Pepa Díaz, otro de los miembros de la Plataforma Parque Moret. El colectivo ciudadanos tenía preparado un proyecto para convertir la caseta del embarcadero en un centro dinamizador para pequeños y mayores.

Por otra parte, apuesta por que se rehabilite el edificio del Polígono de tiro, propiedad de la Junta de Andalucía. Brejano asegura que es una construcción sólida que no presenta grietas "y es aprovechable", pero ni el Ayuntamiento de Huelva ni la Administración andaluza "se hacen cargo de ello", con lo cual está pasando el tiempo y la edificación se va deteriorando cada vez más. Cerrado desde hace ocho años, el edificio fue desvalijado, entraron en el inmueble y "se llevaron todo lo que han podido", además de causar destrozos. "Ahora hay okupas, han abierto en la fachada frontal un hueco y se han metido".

La plataforma propone que en el campo de tiro se hagan viveros, que en la planta baja de la edificación se habiliten departamentos para los monitores y en la planta alta, un salón multiusos.

El portavoz del colectivo explica respecto a la zona de acampada, que ésta se dejó a medio terminar. Se plantaron árboles y se realizaron las correspondientes conducciones para la salida y toma de agua, "pero faltan instalaciones básicas como la cocina y un espacio para comedor". Aparte, habría que poner más arboleda para crear áreas de sombra.

A pesar de que esté inacabado "el parque está funcionando, no se puede decir que esté mal, por su propia naturaleza, es un parque especial, singular, dentro de la ciudad". No obstante, considera la plataforma que el mantenimiento no es el adecuado. Recalca que la plantilla de operarios es insuficiente para un espacio de 30 hectáreas

El departamento de Parques y Jardines de la Concejalía de Infraestructura y Servicios Públicos ha iniciado los trabajos para poner en marcha las bombas de riego con el objetivo de que puedan estar a pleno rendimiento para el próximo verano. García asegura que "desde la inauguración del parque no se han vuelto a utilizar los cañones de agua".

La Plataforma Parque Moret es partidaria de que se pongan en marcha campañas de sensibilización ciudadana, "que pueden tener su resultado". Cree que se debe empezar por los centros educativos que hay en el entorno del Pulmón Verde y continuar con el resto de la ciudad hasta llegar a la Universidad, "hay que fomentar el interés de la gente por las cosas de Huelva".