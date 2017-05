El PSOE elige con el 90% de apoyo a los 18 delegados propuestos por la ejecutiva para el congreso Federal, con Faneca como única 'sanchista'

El congreso provincial extraordinario del PSOE celebrado hoy en Huelva ha respaldado con el 90% de los votos la lista única con los 18 delegados propuestos inicialmente por la ejecutiva provincial del partido y que sólo incluye a una sanchista, María Luisa Faneca, para representar a la provincia en el 39 Congreso Federal del PSOE, que se celebrará los días 16, 17 y 18 de junio en Madrid.

La plataforma Militantes en Pie exigió la integración de cinco delegados afines a Pedro Sánchez, cuota que, según el colectivo, es la que le corresponde en función de los resultados de las primarias en la provincia. Los sanchistas, tal y como explicaron a las puertas de la sede de la calle La Palma, no contaban con un 20% de los delegados debido al “baremo leonino impuesto por la ejecutiva”: el primer tramo se fija en 75 militantes por cada delegado. Por ello, no pudieron presentar una lista alternativa.

Antes de que arrancase el cónclave, el secretario general de los socialistas de Huelva, Ignacio Caraballo, que se reunió previamente con Faneca, aseguró que los porcentajes reclamados no tenían sentido porque “ya no hay quien apoya o quien no apoya, porque todos respaldamos a Pedro Sánchez”.

"Nosotros creíamos conveniente que para cerrar definitivamente las primarias había que llevar en la lista a dos personas que son responsables de las dos plataformas: a José Martín y a María Luisa Faneca. Creo que es un planteamiento razonable", valoró.

No obstante, aseguró haberle ofrecido a la plataforma, en “un acto de generosidad”, la inclusión de una mujer más, aparte de Faneca, afín a Sánchez. Esta propuesta de la ejecutiva, según manifestó, se hizo “por la paz, la unión y tranquilidad de la provincia, que siempre se ha caracterizado por la cohesión”.

Sin embargo, la plataforma se mantuvo firme en su intención de que se incluyera a cinco sanchistas, de modo que la lista final se queda tal y como estaba ayer, cuando fue aprobada por la ejecutiva provincia.

DELEGADOS/AS AL 39º CONGRESO FEDERAL PSOE-A de HUELVA

1.- IGNACIO CARABALLO ROMERO.

2.- ROCIO ESPINOSA DE LA TORRE.

3.- GABRIEL CRUZ SANTANA.

4.- JOSEFA INMACULADA GONZALEZ BAYO.

5.- FRANCISCO JESUS FERNANDEZ FERRERA.

6.- LOURDES GARRIDO CUMBRERAS.

7.- MANUEL JESUS DOMINGUEZ LIMON.

8.- TANIA GONZALEZ REDONDO.

9.- JOSE LUIS RAMOS RODRIGUEZ.

10.- BELLA MARAÑON GOMEZ.

11.- DOMINGO DOMINGUEZ BUENO.

12.- LAURA PICHARDO ROMERO.

13.- SEBASTIAN PEREZ CORONEL.

14.- MARIA DOLORES FERNANDEZ AGUSTIÑO.

15.- EZEQUIEL RUIZ SANCHEZ.

16.- ANA CARDEÑAS ONIEVA.

17.- JOSE FERNANDEZ DE LOS SANTOS.

18.- MARIA LUISA FANECA LOPEZ.

SUPLENTES

1.- ANA PÉREZ CASTILLEJA.

2.- DANIEL CARRASCO IGLESIAS.

3.- MARÍA JOSÉ BEJARANO TALAVERA.

4.- ANTONIO MUÑIZ CARRASCO.

5.-NURÍA HERNÁNDEZ CLAVIJO.

6.-FRANCISCO BLÁZQUEZ MARTÍN.