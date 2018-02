El PP sostiene que los hospitales funcionan a medio gas por culpa de la "falsa desfusión"

El presidente del Partido Popular de Huelva y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, ha exigido a la Junta de Andalucía que acometa una verdadera "desfusión hospitalaria" y no se limite a hacer una mera reordenación de servicios entre los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena sin restituir los servicios suprimidos en ambos centros.

Así lo ha indicado en una comparecencia ante los medios a las puertas del Infanta Elena, en la que ha estado acompañado por diversos cargos provinciales y locales del PP. González ha subrayado que "la Junta de Andalucía miente al decir que está a punto de completar el proceso de desfusión hospitalaria de Huelva" a tenor de la respuesta parlamentaria recibida por parte de la consejera de Salud, Marina Álvarez, a una pregunta formulada por el propio González en la que "pedíamos información acerca del proceso de restitución de los servicios sanitarios suprimidos en virtud de la fusión hospitalaria".

Como ha señalado González, reproduciendo la respuesta entregada por la consejera, la Junta afirma que está a punto de culminar una reordenación de puestos de trabajo y de servicios y no una verdadera restitución de los puestos y servicios suprimidos. Por lo tanto, ha señalado González que "seguimos teniendo dos hospitales a medio gas y no completos en contra de lo que dictaminaron los tribunales y el propio acuerdo que la Junta firmó con los sindicatos".

Por ello, ha afirmado que "la Junta está engañando a los onubenses porque no está cumpliendo aquello que anunció" y ha señalado que "no sólo queremos que se restituyan todos los servicios y volvamos al punto anterior a la fusión hospitalaria, sino que se amplíen servicios que no tenemos".