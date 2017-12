El PP vuelve a rechazar integrarse en la Agrupación por las Infraestructuras

La invitación que la Agrupación de Interés por las Infraestructuras realizó ayer al partido Popular para que sumase sus esfuerzos en la reclamación de inversiones en comunicación y transporte para la provincia de Huelva, fue rechazada apenas minutos después de que ésta hubiera sido efectiva. A pesar de que el presidente de la entidad Juan José García del Hoyo se mostró "esperanzado" por las "últimas manifestaciones del PP" acerca de las carencias observadas en materia ferroviaria, el presidente de los populares onubenses, Manuel Andrés González señaló en la tarde de ayer a Huelva Información que sigue considerando a la Agrupación como "interesada" y que no se integrará en la misma "hasta que no reclame inversiones de todas las administraciones y no sólo del Gobierno central como ha hecho hasta este momento".

Para el presidente del PP en Huelva, "es paradójico que se realice esta invitación el mismo día -por ayer- en la que el PSOE ha rechazado en el Parlamento andaluz, en el transcurso de la votación sobre los Presupuestos de la Junta de Andalucía, inversiones propuestas por el PP en la que se reclamaban infraestructuras tan básicas como la conexión Huelva-Cádiz, la Cuenca Minera o la conexión con Ayamonte por la costa que lleva años reivindicándose. No hemos escuchado a nadie de esta agrupación pronunciarse acerca de ese rechazo". González no se movía así ni un ápice de la conocida postura de su partido por la que se aseguraba que "hasta que no se reclamen todas las infraestructuras pendientes de todas las administraciones para la provincia de Huelva, el PP no va a participar en ningún caso de la misma, ya que se olvidan completamente de las que tienen pendiente tanto la Junta de Andalucía como la Diputación de Huelva".

Los populares insisten en que deben reclamar "lo mismo a todas las administraciones"

El presidente de los populares onubenses quiso señalar además que "la única de todas esas administraciones que se ha preocupado por la falta de infraestructuras de Huelva, ha sido el Gobierno central y eso no se trata de una opinión, sino de hechos concretos". Para ello, puso como ejemplo "la estación del ferrocarril que se encuentra en obras y va a estar abierta en los próximos meses o la construcción de la variante entre Beas y Trigueros que está también cerca de su finalización; mientras tanto, no tenemos ninguna noticia de ninguna obra llevada a cabo por la Junta de Andalucía y contra ello, no se alza ninguna voz".

Pese a que el portavoz de la Agrupación y presidente del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva Juan José García del Hoyo reconoció a Huelva Información momentos antes de iniciarse el encuentro la invitación al PP para que se sumara a la entidad, posteriormente en el comunicado tras la misma, se quedó en un recuerdo de la "necesaria implicación de todos los partidos políticos y agentes socioeconómicos de la provincia, tendiendo la mano a futuras incorporaciones a la agrupación", sin una mención explícita a los populares. Del Hoyo consideró como "lógico que se abran nuevas vías de diálogo para que esta plataforma de reivindicación aglutine a todos y se convierta en la voz única de la provincia de Huelva".

A este respecto, la Agrupación de Interés por las Infraestructuras de Huelva se ha marcado como eje de trabajo, velar para que la ejecución de las inversiones en infraestructuras sean asumidas por las administraciones competentes y exigir la necesaria consignación en los presupuestos públicos para la realización progresiva de las inversiones para los próximos años. Por todo ello, la Agrupación convocará a la comisión permanente en los próximos días y posteriormente se celebrará un pleno de la Agrupación, en el que están representadas las 135 entidades públicas y privadas que forman parte de la misma, para decidir las acciones a seguir y continuar así reivindicando las infraestructuras que demanda la provincia de Huelva. En la reunión de ayer estuvieron representados Diputación, Ayuntamiento, Puerto, Cámara de Comercio, IU y las organizaciones sindicales CCOO y UGT.