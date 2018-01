El PP pide que acabe el "caos" municipal en jardinería

La Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva, Pilar Miranda, y la viceportavoz, Berta Centeno, mantuvieron una reunión con el comité de Jardinería de la empresa Ferrovial, en la que los trabajadores les han trasmitido la situación tan compleja que están atravesando y que, a su juicio, puede "provocar inseguridad", ya que, como señalan, "nos están encomendando trabajos que no nos corresponden, con el peligro que ello conlleva".

Para el Grupo Popular, señaló ayer Miranda en una nota, "son cada día más evidentes y claras las lagunas que tiene el servicio de limpieza en nuestra ciudad, y todo provocado por la falta de organización del servicio", lo que para la portavoz del PP "deja entrever la incapacidad del concejal encargado de este servicio".

Miranda volvió a recalcar tras esta reunión que "se hace más que necesario que el equipo de gobierno, la empresa, y los trabajadores se reúnan para sentar las bases de cómo se tiene que dar este servicio para que se cumpla".

Miranda cree que "no es de recibo que los trabajadores de jardinería tengan que hacer trabajos que a ellos no les competen, con las consecuencias que ello conlleva". "Esta situación provoca riesgos laborales para ellos al tener que utilizar herramientas y utensilios que no pertenecen a su categoría profesional y, además, esto hace que no se dé bien el servicio, ya que al tener que realizar faenas que a ellos no le pertenecen abandonan sus trabajos porque, tal y como señalan desde el comité, vamos a salto de mata y de una lado para otro sin una organización ni una planificación establecida".

El Grupo Popular, asegura, "vuelve a tener claro, como así se desprende de las visitas realizadas a las distintas asociaciones, reuniones con los trabajadores y denuncias de vecinos, que el servicio no se está prestando como es debido por la evidente falta de organización y de previsión, a las que hay que unir la carencia de personal y herramientas adecuadas que están provocando graves riesgos para el personal". "El equipo de gobierno debe cumplir con las mociones aprobadas en los plenos, por las que, en colaboración con las asociaciones de vecinos, realice un diagnóstico de la situación en la que se encuentran los barrios en cuanto a la limpieza y que, a renglón seguido, se lleve a cabo un plan de actuación con criterios concretos y objetivos", concluyó la edil del PP.