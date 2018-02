El PP ve intolerable que otros especialistas se encarguen de Urología en el Infanta Elena

El Partido Popular de Huelva criticó ayer la decisión de la Junta de Andalucía de atender con otros especialistas las consultas de Hematología en el Hospital Infanta Elena ante la falta de personal, tal y como informó este periódico. Para el PP, "lejos de tomarse en serio este grave problema y adoptar una solución inmediata, la Junta se dedica a poner parches que son intolerables para atender en este hospital a una población de cerca de 170.000 habitantes". "Esa es la calidad asistencial que da la Junta a los onubenses", señaló el secretario general de los populares onubenses, David Toscano, que indicó que el PSOE y el Gobierno andaluz están llevando a la sanidad onubense "a tocar fondo". "No hay pediatras en pueblos con más de 20.000 habitantes como Almonte, no se está llevando a cabo la desfusión hospitalaria en los términos acordados, muchos pueblos de la provincia no tienen médico ni ambulancia las 24 horas, no se construyen los Chares ni centros de salud nuevos y ahora, se atiende a pacientes de Hematología con otros especialistas porque la Junta no es capaz de contratar más hematólogos".

Para Toscano, esta "es la auténtica realidad de la sanidad en Huelva pese a que Susana Díaz diga que es la joya de la corona". En este sentido, recalcó que "cada día conocemos una nueva noticia negativa sobre nuestra sanidad y, cada día, estas noticias están relacionadas con la dejadez, la falta de inversión y la nefasta gestión de la Junta".

En palabras de Toscano, "es muy grave lo que ocurre con la sanidad onubense, a la que la Junta y el PSOE han puesto a la cola de la cola y a la que desprestigia con despropósitos como el que está cometiendo en el Hospital Infanta Elena". "Solo la profesionalidad del personal sanitario salva a la sanidad en Huelva".

Por todo ello, el secretario general del PP de Huelva exigió a la Junta que "no juegue con la salud de los onubenses y tome medidas inmediatas".