El PP está dispuesto ahora a unirse a la Agrupación por las Infraestructuras

Como era de esperar, los populares de Huelva sacaron pecho ayer ante el anuncio que el martes hizo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante su intervención en un Foro Joly celebrado en Sevilla. Lo consideran "un hito importante" y "una apuesta clara y decidida" del Gobierno por la provincia de Huelva y por su desarrollo. Y es que el ministro dijo que en el primer trimestre del año que está a punto de comenzar estarán listos los estudios necesarios para llevar a cabo la renovación de la línea ferroviaria Huelva-Sevilla, para la que el Gobierno tiene reservada una inversión de más de 400 millones de euros.

Según destacó ayer el portavoz de la dirección provincial del PP, Juan Carlos Duarte, se trata de "una magnífica noticia que viene, una vez más, a dejar sin argumentos a aquellos agoreros de las infraestructuras y que sólo tienen en algunos casos determinados un fin electoral y partidista". Se refirió, claro está, al PSOE, aunque el popular también centró su intervención en un llamativo anuncio que dijo hacer ante "tanto ruido que se viene haciendo desde hace algunos años y sobre todo desde hace unos meses con la Agrupación de Interés por las Infraestructuras".

El dirigente popular dijo que su formación está "dispuesta a incorporarse ya a la agrupación, desde mañana". Pero esta, según sostuvo, no es una cuestión nueva para ellos. De hecho, argumentó que el PP estuvo en el momento fundacional de esta agrupación pero decidió abandonarla cuando hizo la propuesta de una serie de infraestructuras "importantísimas, necesarias y hasta críticas y vitales" para el desarrollo de la provincia y "se negó su reivindicación".

En este sentido, valoró que el PP tenía claro que solamente la solicitud o reivindicación iba a ir "en un solo sentido", hacia el Gobierno central. Esto, a su juicio, ha evidenciado que el único interés es "hacer política con dicha agrupación". Aun así, aseguró que el PP siempre ha apoyado cualquier petición a cualquier administración.

Respecto a los últimos problemas del Alvia a Madrid (el martes y ayer por la mañana los pasajeros fueron trasladados en autobús entre Sevilla y Huelva), Duarte señaló que se trata de incidencias puntuales: "A lo largo de mi vida profesional he hecho 120 vuelos al año y he dormido 200 días fuera de mi casa. En muchos sitios de España y de Europa he sufrido retrasos, me han cortado el tren, me he desplazado en autobús... Mire, esas cosas pasan".

Así, sostuvo que el hecho de que haya "algunos problemas puntuales" evidentemente no gusta a nadie, si bien la inversión de 400 millones de euros anunciada por el Gobierno para renovar la conexión con Sevilla "es una noticia formidable que los ciudadanos de Huelva llevábamos años esperando".