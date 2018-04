El PP defiende las inversiones y recuerda la herencia recibida

La hercúlea tarea de pretender hacer pasar por buenas las inversiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para este año, correspondió al diputado nacional y alcalde de Palos, Carmelo Romero, quien cumplió a rajatabla lo que el argumentario popular recoge desde el día de ayer. En resumen, la vuelta a la herencia recibida por los gobiernos del PSOE, las referencias constantes a las pensiones en un intento por dejar sin justificación las protestas de los mayores, a los jóvenes, a los guardias civiles y policías nacionales y al engorde de unas inversiones que se sostienen en precario sólo si se suman las realizadas por el Puerto de Huelva con fondos propios, sin que el Gobierno gaste un euro.

Sobre este último asunto, Romero llegó a hacer mención a una "caja única de la Dirección General de Puertos, donde llegan los fondos de todos los puertos y después Fomento los distribuye", algo que sencillamente, no existe. De hecho, llegó a justificar la inclusión de los más de 73 millones de euros de la Autoridad Portuaria, como "parte de lo invertido por el Ministerio de Fomento, no por la Junta, a pesar de que sea ésta la que nombra al presidente del Puerto".

Tampoco estuvo acertado cuando comparó las inversiones en Huelva con las que se producen en el resto de España. Así, Romero explicó que "si la economía crece al 3% y el gasto consolidado aumenta en todo el país el 1,5%, como en Huelva las inversiones crecen un 5%, resulta una provincia claramente favorecida". En una nota enviada ayer con membrete de Gobierno de España, el delegado del Ejecutivo en Andalucía, Antonio Sanz, afirmaba que "la inversión en Andalucía es un 24% más que el año pasado".

La variante Beas Trigueros, la estación, las inversiones en carreteras, el archivo, la rotonda de Valverde, los accesos al Chare de Lepe y el canal de Trigueros, fueron los top ten (literalmente) de los hitos en las inversiones en Huelva, aunque Romero quiso detenerse especialmente en "el tercer carril de la autovía que enlaza desde Huelva hasta San Juan del Puerto", consecución en la que quiso "rendir un homenaje a los diputados y senadores del PP de Huelva por la lucha que han llevado a cabo para hacerla efectiva y, entre todos ellos, el trabajo que ha llevado a cabo Matías Conde, a quien quiero dar mi enhorabuena".

Romero señaló también que las inversiones en AVE, apenas un millón de euros, son para "concluir el expediente administrativo y en especial las alegaciones de San Juan del Puerto que estarán resueltas en el mes de julio", y los 2,6 millones de la presa de Alcolea son "para gastos de la empresa", aunque no existe de momento ninguna para unas obras que se encuentran en proceso de relicitación.

Las inversiones (o gastos) en Huelva beneficiarán a "95.000 pensionistas, entre ellos 25.000 de viudedad que recibirán una media de 450 euros más al año", así como también a "los guardias civiles, policías nacionales y los jóvenes de Huelva, que se beneficiarán de las cuentas enviadas ayer". De todas maneras y al igual que sucediera el año pasado, "estos presupuestos serán para seis meses, ya que el PSOE sigue instalado en el no es no", por lo que hizo un llamamiento "a los diputados socialistas de Huelva para que se sumen al apoyo a unos Presupuestos que son los que España necesita". Donde sí acertó fue en la reclamación a la Junta para que provincialice unas cuentas que hace años que no lleva a cabo, en su opinión "porque no tiene nada que invertir en Huelva".

Fue un canto a la labor de los populares desde que asumieron el Gobierno "desde que en 2012 se pusieron en marcha las primeras medidas de ajustes que fueron necesarias" y repitió las conocidas referencias al "país al borde del rescate" para justificar un camino que "nos ha traído a bajar los impuestos, a beneficiar a los funcionarios, cuerpos de seguridad, bajar las tasas universitarias y conseguir los presupuestos más sociales de la historia". Igual que Montoro.