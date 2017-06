Julio Díaz pide que se aplique el Pacto Antitransfuguismo a Gallardo y Figueroa

“Mis responsabilidades son muchas, no solo como miembro de la mesa del Parlamento andaluz, sino como portavoz en la reforma de la Ley electoral. Y mi trabajo es muy intenso. Yo no me dedico a esas cuestiones”. Con estas palabras, el parlamentario andaluz y portavoz de Ciudadanos en Huelva, Julio Díaz, negaba estar detrás de la salida de Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa del partido, tal y como ellos aseguraron hace unos días.

Aunque Díaz encajó el gancho con naturalidad --”entiendo que tengan que decir algo”-- y evitó entrar en polémica, les instó a hacer lo que el partido les ha exigido. Y esto es que entreguen sus actas de concejal en el Ayuntamiento “porque los ciudadanos confiaron en un proyecto político que se llama Ciudadanos y desde luego ya no pertenecen a ese proyecto político por voluntad propia”.

Díaz manifestó que lo único que se les puede aplicar a partir de ahora tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación Provincial es el Pacto Antitransfuguismo, que fue suscrito en su momento por las formaciones que gobiernan en ambas administraciones, según recordó.

Con “total normalidad”, bajo su punto de vista, María Martín ya ha ejercido como portavoz de la formación naranja en el Consistorio en la comisión previa al Pleno del miércoles que ha tenido lugar. Martín, según señaló, “tiene a todo un partido detrás apoyándola en este momento y para todo”.